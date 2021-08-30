Рождение иноопричнины

Выборочное применение законов про «иноагентов» как признак сословного государства.

Все российские СМИ могут быть признаны «иноагентами», но в соответствующих списках Минюста в итоге находят себя только те, кто не ставит (и не снимает) заметки по звонку.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Российские официальные лица упорно называют законы об «иноагентах» «необходимой зеркальной мерой в ответ на недружественные действия США», но даже в страшном сне нельзя представить себе, что администрация Байдена найдет иностранное финансирование у консервативного телеканала Fox News и на этом основании прервет его работу. Доморощенные «иноагенты» — это ноу-хау российских властей. И даже людям, очень далеким от изучения законотворчества кремлевских юристов от Клишаса до Крашенинникова ясно, что «иноагентами» в РФ никогда не будут признаны ни RT, ни ВГТРК. Даже если в этих компаниях будут найдены иностранные деньги, а лицами патриотического вещания окажутся подданные и резиденты «недружественных стран». Таким образом, выборочное применение закона об «иноагентах» — это неприкрытая цензура, но на этом история только начинается.

Деградация качества законов, принятых нашей Думой, обнажает тенденцию: законы пишутся так, что они могут применяться не просто выборочно, но именно по-разному в отношении разных групп граждан. Именно равенство людей перед законом со времен Французской революции стало ключевым лозунгом современного мира: аристократов и обычных клерков следовало судить одинаково, ведь они обладают равным гражданским достоинством.

Теперь российское законотворчество отменяет современный мир.

Например, в РФ действует позорный закон, согласно которому лица, любыми способами связанные с «экстремистскими организациями» в прошлом, не могут избираться на выборах. Чтобы ни в коем случае не помешать уважаемым людям-единороссам и дальше радовать нас своим экстремальным законотворчеством. Сейчас по этому закону с выборов снят, например, Лев Шлосберг — причем, судя по всему, это сделано с нарушением буквы закона, даже такого заковыристого. И здесь работает новая сословность: степень причастности к «экстремистам» (участие в митинге, донаты команде Навального или лайк в социальных сетях под постами его сторонников) будет определять наша «новая аристократия».

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С 1 августа в РФ вступил в силу закон, разрешающий убивать редкие виды животных, занесенные в Красную книгу, если для этого есть «чрезвычайные обстоятельства». Журналист «Новой» Иван Жилин выяснил, что автор закона единоросс Владислав Резник, один из самых богатых российских парламентариев, заядлый охотник. Он клинически любит стрелять только по особым видам баранов — и даже рассказывает о своем экзотическом хобби на специальном сайте. Комментаторы отмечают, что закон Резника фактически написан браконьерами для удовлетворения своих нужд, поскольку факт «чрезвычайной нужды» убийства будет определяться именно теми людьми, чиновниками и депутатами, которые числятся элитными стрелками. Если краснокнижного барана застрелит обычный житель России, его, конечно, будут судить, так что и в этом случае законы также постулируют сословное общество.

Некоторое время назад бывший депутат государственной Думы Роберт Шлегель покинул Россию, натурализовался в Германии и теперь заявляет о себе как об аполитичном человеке, стороннике толерантности и европейских ценностей. Глубоко поддерживая ценностный выбор Роберта, я все же был расстроен последовательностью его карьерных достижений: он оставил нам законы, по которым невозможно жить, а сам выбрал другую юрисдикцию. Но теперь

у российской элиты появилась новая опция: писать для себя и для всех остальных разные законы.

Роберт может возвращаться.

Шедевром этого правоприменения стал президентский указ, который разрешил чиновникам иметь иностранное гражданство, если избавиться от второго паспорта «невозможно». Есть правдоподобная версия о том, что этот закон принят, чтобы дать возможность новым российским гражданам «ДНР»/«ЛНР» спокойно участвовать в выборах и ни о чем не беспокоиться, но его сословный характер от этого не меняется. То, что не дозволено одним категориям жителей России, весьма позволительно другим, и не так важно, идет ли речь о работе в госорганах с иностранными паспортами, участии в выборах, убийстве баранов или получении иностранного финансирования.

Просто наступило время иноопричников, и хорошо бы заранее знать полный список привилегированных лиц, на которых требования законодательства, предназначенные для нас, обычных граждан, уже не распространяются. Некоторые из них, сохраняя историческую преемственность, могли бы помечать свои лимузины головами убитых баранов.

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики

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