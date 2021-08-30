 

Новое поколение: дочери Хайди Клум, Моники Беллуччи и Пи Дидди приняли участие в показе Dolce & Gabbana

30.08.2021, 15:22, Разное
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Вчера, 29 августа, в Венеции прошел масштабное модное шоу Dolce & Gabbana – итальянский бренд представил у себя на родине коллекцию Alta Moda. Кульминации, то есть самому показу, предшествовали званые обеды и ужины, фотосессии и прогулки по каналам города в течение всего уикенда.

Для демонстрации своих творений дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана отобрали десятки моделей, в числе которых оказались дочери голливудских звезд и топ-моделей: дочь Хайди Клум и Флавио Бриаторе Лени Клум, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева Кассель, а также три дочери Шона Комбса (рэпера Пи Дидди): Чанс и близнецы Д’Лила и Джесси.

Лени КлумМоника Беллуччи и Дева Кассель

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Публикация от Dolce&Gabbana (@dolcegabbana)

Кстати, для дочерей Моники и Хайди участие в показе такого машстаба – не неожиданность. Обе девушки несколько лет строят карьеры в модельном бизнесе: так, Лени начала свой путь сразу с крупных побед. В конце прошлого года девушка стала лицом обложки Vogue Germany, для которой она позировала вместе с мамой. В конце января девушка открыла Неделю моды в Берлине, а уже весной Лени сольно снялась для номера немецкого Glamour, посвященного его 20-летию. А совсем недавно, в начале июля, Лени подписала контракт с модельным агентством CAA Fashion. Под его крылом уже выступают на мировых подиумах и снимаются в глянцевых журналах Мэй Маск, мать Илона Маска, дочь Мадонны Лурдес Леон, модель с витилиго Винни Харлоу, а также сама Клаудия Шиффер. Однако девушка продолжит сотрудничество с менеджером Дженнифер Лав из компании Хайди Клум.

Дева Кассель не отстает от своей коллеги: на ее счету уже участие в рекламной кампании того же Dolce & Gabbana, обложка французского издания журнала ELLE: сначала она снялась для нее осенью прошлого года, затем – зимой этого. А в феврале Дева стала лицом обложки испанской версии Harper’s Bazaar.

Дочери Пи Дидди Д’Лила и Джесси

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Публикация от Dolce&Gabbana (@dolcegabbana)

Пи Дидди с дочерьми – Чанс и близнецы Д’Лила и Джесси



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