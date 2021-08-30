Чистая и светлая аура способна помогать и защищать от проблем: 6 знаков зодиака ею обладают

Есть люди, которые сразу располагают к себе с первых минут общения. Они словно излучают позитив. А все благодаря тому, что у таких людей светлая аура, общение с ними приносит одно лишь удовольствие. По наблюдениям астрологов, чаще всего положительная энергетика встречается у представителей следующих знаков зодиака.

Телец

Представители земной стихии совсем лишены такого чувства, как зависть. Они умеют радоваться успехам других. А если у кого-то получается что-то делать лучше, нежели у Тельцов, то последние берут с них пример и сами пытаются дотянуться до их уровня. Благодаря отсутствию зависти у представителей земной стихии чистая и светлая аура.

Дева

У представителей земной стихии богатый внутренний мир. Они стараются оставаться спокойными и хладнокровными в любой ситуации. Девы не дают возможности завладеть гневу их нутром и тем самым испортить ауру. По этой причине с представителями земной стихии легко и приятно иметь дело. Они не позволяют эмоциям взять верх над разумом.

Весы

Это прирожденные дипломаты и миротворцы, которые ненавидят любые конфликты и всячески их избегают. К ним обращаются за помощью, когда нужно решить какой-то спор или примирить враждующие стороны. Поскольку представители воздушной стихии не принимают участие в разборках, они не загрязняют свою ауру и биополе негативом.

Стрелец

Этих людей можно назвать оптимистами по жизни. Позитивный подход позволяет им привлечь хорошие перемены в жизнь. Представители огненной стихии умеют оказываться в нужное время в нужном месте. Их называют любимчиками Фортуны, поэтому неудивительно, что у них самая позитивная аура. Интересно, что от них можно “заразиться везучестью”, поэтому с представителями этого знака все хотят дружить.

Водолей

Представители воздушной стихии – деятельные творческие люди. Они никого не осуждают, всем могут найти оправдания. К ним можно всегда обратиться за помощью. Водолеи не будут следить за жизнью окружающих: у них есть своя жизнь, которая интересует их куда больше. Отсутствие негатива внутри себя делает их ауру чистой и незапятнанной.

Рыбы

Представители водной стихии – большие эмпаты, которые могут выслушать, поддержать делом и словом. Они часто служат «жилеткой» для тех, кому необходимо выговориться и снять груз с души. Рыбы настолько добры и сострадательны, что у них просто не может быть плохой ауры. К ним тянутся все без исключения люди. И если кто-то обращается за помощью, то представители знака просто не могут отказать.