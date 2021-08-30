Как в 50 вписать принтованные наряды в свой образ и не выглядеть старше: советы по созданию аутфитов с трендовыми рисунками осени

Платья с принтами какое-то время считались безвкусными нарядами. Сейчас, когда стала актуальна одежда «из бабушкиного сундука», все эти вещи вернулись в моду. Если вам больше пятидесяти лет, нет смысла отказываться от нарядов с принтом. Просто надо знать правила создания эффектных луков.

Цвет имеет значение

Разнообразие цветов – это опасная игра. Если смешать очень много оттенков, то вы рискуете создать безвкусный образ. Чтобы этого не произошло, старайтесь выбирать вещи в одной цветовой гамме.

Рассмотрим на примере модели на фото ниже.

Здесь синие цветы на платье соответствуют оттенку пиджака. Образ за счет этого получается гармоничным.

А здесь все выполнено в салатовых и зеленых оттенках.

Обратите внимание на то, что даже обувь – и та в тон к одежде.

Если не хотите выглядеть слишком вызывающе, возьмите на заметку эту рекомендацию. Когда цвета будут сочетаться между собой, тогда получится стильный лук.

Совмещение принтов

Необязательно брать за основу только один рисунок. Можно скомбинировать и два, однако следует придерживаться цветовой гаммы.

Рассмотрим такой наряд.

Здесь мы видим пиджак в продольную полоску и брюки в цветочек. Обратите внимание, что на пиджаке и на брюках встречаются одинаковые цвета: черный и белый. Благодаря этому вещи гармонируют. Ну а под пиджаком мы видим однотонную футболку. Если бы она была с принтом, то получился бы перебор с рисунками, из-за чего бы рябило в глазах. А так в целом лук получился очень стильный.

Цветастая вещь + база

Если у вас есть яркая вещь с разноцветным принтом, тогда можете поступить следующим образом. Скомбинируйте ее с вещами максимально нейтральных оттенков: белым, черным и т. д. Например, если надели цветастые брюки, то пусть майка или блуза будет белоснежная.

Актуальные рисунки

В тренде – несколько направлений принтов. Например, флористические рисунки с растительной тематикой. Это цветы, растения и т. д. Подобные рисунки уже долгое время не выходят из моды.

Нужно помнить, что чем крупнее принт – тем больше он полнит. Чем мельче рисунок – тем больше он подходит пышнотелым женщинам. Благодаря таким визуальным свойствам вы можете скрыть недостатки фигуры.

Анималистические узоры также не сдают своих позиций в предстоящем сезоне. «Змея», «леопард», «тигр», «жираф» и т. д. – все эти узоры можно носить женщинам за пятьдесят лет.

Если не хотите выглядеть слишком вызывающе, то можете совместить одежду нейтральных цветов с обувью с анималистичным рисунком.

Любители классики могут носить вещи с принтами в полоску или в клетку. В моде – черно-белые комбинации.

Такая одежда подходит для деловых встреч, для работы, офиса. Она позволяет создать образ успешной бизнесвумен.

Толщина полос и клетки не имеет значения. Помните, что вертикальные полосы делают фигуру стройнее, помогают скрыть лишние килограммы. Поперечные, напротив, несколько полнят, поэтому больше подойдут худеньким женщинам.

Большая клетка полнит, мелкая – худит. Пестрые геометрические рисунки не слишком в моде, особенно когда речь идет о сезоне осень-зима. Важны практичность и в то же время сдержанность. Поэтому отдавайте предпочтение базовым оттенкам.