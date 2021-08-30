В правительстве Москвы рассказали о снижении заболеваемости COVID

Количество заболевших коронавирусом за последнюю неделю в российской столице существенно сократилось, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день у нас стабильно благоприятная ситуация по заболеваемости ковидом. Цифры находятся и так на значительно низком уровне. Более того, за последнюю неделю мы видим устойчивое снижение заболеваемости, и за предыдущую неделю общее количество заболевших сократилось на 20%», – цитирует Ракову РИА «Новости».

Она добавила, что число госпитализированных уменьшилось на 15%, это говорит о достаточно благоприятной ситуации перед 1 сентября.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в РФ выявили 18 тыс. 325 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,9 млн случаев заболевания.