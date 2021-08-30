 

В Госдуме предложили пожизненно запретить въезд в Россию участвующим в драках мигрантам

30.08.2021, 15:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУчаствовавшим в массовых драках в РФ трудовым мигрантам необходимо пожизненно запретить въезжать в страну, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«В мире достаточно тех, кто готов рассмотреть переезд в нашу страну, принимая ее традиции и образ жизни. Таким людям мы всегда рады. А вот любителям устраивать в русских городах свои порядки въезд в Россию должен быть закрыт. Желательно, чтобы раз и навсегда», – написал Толстой в своем Telegram-канале.

Так он отреагировал на сообщения об очередной драке мигрантов в Москве. Он отметил, что его «больше всего удивляет лояльность силовых служб, не нашедших в этом ничего, кроме мелкого хулиганства».

В понедельник 10 человек задержали после массовой драки на востоке Москвы, их оштрафовали за мелкое хулиганство. Всем участникам конфликта выписан административный штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей.



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