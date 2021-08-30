 

Папа Римский поблагодарил медбрата за спасение от смерти

30.08.2021, 15:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПапа Римский Франциск, которому в начале июля провели операцию на кишечнике, рассказал, что медбрат спас ему жизнь.

«Один из медбратьев, человек с большим опытом, спас мне жизнь. Во второй раз мою жизнь спасает медбрат: первый был в 1957 году (вероятно, речь идет об операции на легком – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщил Франциск в интервью радиостанции «Копе».

В опубликованном фрагменте интервью не приводятся обстоятельства, при которых понтифику спасли жизнь. Однако на вопрос о самочувствии Франциск ответил, что «все еще жив», передает ТАСС.

Франциск отметил, что всегда, когда Папа Римский болеет, «раздувается ветерок или ураган о конклаве (закрытом собрании кардиналов, которое проходит после смерти прежнего понтифика и посвящено выборам нового – прим. ВЗГЛЯД)».

Ранее сообщалось, что папа Римский Франциск хорошо перенес операцию, которую ему провели из-за дивертикулярной болезни кишечника. Между тем ряд СМИ предположили, что Франциск, которому в декабре исполнится 85 лет, может по примеру своего предшественника Бенедикта XVI отречься от Апостольского престола.



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