Японцы намерены создать морское судно-аккумулятор

Данную разработку японские инженеры обещают представить в готовом виде до 2025 года. Речь идет о морском судне Power ARK 100, которое будет перевозить и хранить на своем борту огромное количество электрической энергии.

Полезной нагрузкой для корабля станут мощные аккумуляторы емкостью по 2 МВт.ч. Всего таких контейнеров планируют устанавливать целую сотню. Таким образом, судно сможет доставить в любой порт до 200 МВт.ч электричества.

О том, откуда будет браться энергия, разработчики пока ничего не рассказывают. Однако в море энергию можно получать просто по дороге из одного порта в другой, напоминают эксперты. Кроме того, можно зарядить батареи от какой-то мощной электростанции, чтобы привезти ее туда, где она необходима в данный момент.