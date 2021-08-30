Похоже, опальная китайская компания Huawei нашла для себя нового стратегического партнера

Как стало известно из инсайдерских источников, завтра может быть официально объявлено о том, что компания Huawei обрела нового стратегического партнера.

Речь идет о поставщике маршрутизаторов для мобильных устройств связи, уточняют инсайдеры. Также Huawei в последний день лета намерен представить новые гаджеты. Что именно это будет, увидим завтра. А на сегодня известно, что новые устройства создавались в партнерстве с двумя другими производителями электроники.

Напомним, что проблемы китайского гиганта электронной промышленности начались с введения против него американских санкций, из-за которых компания растеряла основных партнеров по бизнесу и не смогла в дальнейшем обеспечить производство всего ассортимента своей продукции.