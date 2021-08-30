 

Похоже, опальная китайская компания Huawei нашла для себя нового стратегического партнера

30.08.2021, 15:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как стало известно из инсайдерских источников, завтра может быть официально объявлено о том, что компания Huawei обрела нового стратегического партнера.

Речь идет о поставщике маршрутизаторов для мобильных устройств связи, уточняют инсайдеры. Также Huawei в последний день лета намерен представить новые гаджеты. Что именно это будет, увидим завтра. А на сегодня известно, что новые устройства создавались в партнерстве с двумя другими производителями электроники.

Напомним, что проблемы китайского гиганта электронной промышленности начались с введения против него американских санкций, из-за которых компания растеряла основных партнеров по бизнесу и не смогла в дальнейшем обеспечить производство всего ассортимента своей продукции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.08 / Киев предложил Тбилиси вернуть отозванного из-за Саакашвили посла

29.12 / Экономические невзгоды Турции испытывают власть Эрдогана на прочность

29.10 / Анонсирован прямой эфир с новосибирским губернатором Травниковым

30.09 / В общественном транспорте Санкт-Петербурга ужесточили масочный режим

10.08 / США захотели ввести пошлины на российские удобрения

18.03 / В «Роскосмосе» назвали срок испытаний ионных двигателей

11.07 / В Хабаровске устроили акцию протеста в поддержку Фургала

11.09 / Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения

07.09 / Разработан новый метод прогнозирования рака прямой кишки

06.03 / В Ереване ветераны армянской армии вышли на митинг в поддержку Генштаба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика