“Если они так хотят моей крови – вот вам моя кровь”. Ветеран порезал вены под управлением Нацполиции в Киеве

Кухарчук рассказал, что глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Черкасскую область, который состоялся 23 августа, позвал его на встречу.

“Он мне прямым текстом сказал: если вы не поедете на встречу к Зеленскому, то ничего не будет. Если поедете – мы в любом случае что-то на вас найдем. Результат вы уже видите. Нас не запугать ни СИЗО, ни пытками – ничем”, – сообщил ветеран.

Он отметил, что видел много крови на войне. “Но если они так хотят моей крови – вот вам моя кровь!” – заявил Кухарчук и порезал себе руку.

Лидер “Нацкорпуса” Андрей Билецкий сказал, что дело против Кухарчука и ветерана Олега Довбыша является “свидетельством избирательного правосудия”.

“Если вы хотите увидеть, как выглядит заговор силовиков, прочитайте пресс-релиз Министерства внутренних дел, который они выдали в субботу и, оговорившись по Фрейду, отметили, что суд уже принял решение об аресте Дмитрия Кухарчука и Олега Довбыша без права залога”, – отметил Билецкий.

Фото: nationalcorps.org

Контекст:

Полиция 23 августа применила силу против ветеранов и активистов, которые пытались задать вопрос Зеленскому. Были задержаны шесть человек. Позже Кухарчук сообщил, что ветеранов отвозили в Звенигородский райотдел Нацполиции, но потом отпустили.

28 августа полиция вручила подозрение Кухарчуку. Его подозревают в хулиганских действиях 14 августа у Офиса президента, ветерану грозит до семи лет лишения свободы. Такое же подозрение получил еще один ветеран Олег Довбыш.

В “Национальном корпусе” заявили, что команда Зеленского и сам президент боятся ветеранов и такими действиями настраивают против себя активное проукраинское сообщество.

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