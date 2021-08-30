 

В Чехии стартуют учения стран НАТО Ample Strike

30.08.2021, 15:06, Новости дня
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В маневрах, кроме армии Чешской Республики, принимают участие представители Франции, Венгрии, Германии, Нидерландов, Польши, США, Словакии и Великобритании – всего около 700 военных.

На учениях будут отрабатывать сотрудничество диспетчеров передовых сил с экипажами самолетов и вертолетов и командирами наземных подразделений в многонациональной среде, отрабатывать задачи прямой авиационной поддержки, а также проверять способность Чехии оказывать поддержку иностранным войскам.

Чешский самолет Jas-39 Gripen будет практиковать заправку в воздухе. Кроме самолетов Jas-39 Gripen, L-159 Alca и вертолетов Ми-24/35 чешской армии, будут привлечены немецкие самолеты Learjet, венгерские Jas-39 и нидерландские L-39C. А Соединенные Штаты объявили об участии истребителей F-15, самолета, обеспечивающего заправку в воздухе, KC-135 и беспилотника MQ-9 Reaper.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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