 

“Какая упругая попа”, “Сексуальная”. Валевская выложила в сеть фото под душем

30.08.2021, 15:06, Новости дня
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Артистка позирует в кадре на деревянном помосте возле стойки с душем. На одном из фото Валевская повернулась к объективу спиной. 

“Вспоминаю свой отдых в Турции и мысленно возвращаюсь туда”, – подписала снимки певица.

“Какая красивая, упругая попа”, – оценили снимки певицы фолловеры. 

“Сексуальная”, – отреагировали подписчики на фото.

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Публикация от НАТАЛІЯ ВАЛЕВСЬКА (@valevska_official)

Контекст:

Валевская в 2004 году стала победительницей конкурса эстрадной песни среди молодых исполнителей “Стань звездой” и получила Гран-при престижного международного конкурса “Ялта-2004”.

Известность артистке принесла победа в телевизионном проекте “Шанс” (2005). Валевская также снялась в украинском сериале “Леся+Рома”, исполнив эпизодическую роль.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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