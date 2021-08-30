 

Терехов подписал распоряжение о подготовке к выборам городского головы Харькова

30.08.2021, 15:06, Новости дня
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Терехов распорядился утвердить план организационных мероприятий по подготовке к выборам и создать рабочую группу по вопросам материально-техническому обеспечению избирательных комиссий.

И.о. мэра также подписал указ о выделении мест для размещения материалов предвыборной агитации на территории Харькова.

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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