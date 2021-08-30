 

Ученые: Обладатели второй группы крови имеют самый слабый иммунитет

30.08.2021, 15:02, Разное
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Учёные установили, что обладатели второй группы крови имеют самый слабый иммунитет. В случае вирусного заболевания их организм хуже всего справляется с естественной защитой и шанс заразиться гораздо выше.
В исследовании изучалась возможность тела вырабатывать интерферон. Именно это вещество является главным маркером восприимчивости человека к инфекциям и его низкие показатели свидетельствуют о слабой иммунной защите. Оказалось, что у людей со второй группой крови выработка интерферона на 40% ниже, чем у всех остальных. Таким образом вирусные патогены более опасны для таких людей.

Помимо самой слабой группы крови, учёные установили и наиболее сильную. Неоспоримым лидером стала четвёртая группа. В этом случае 92% инфекций успешно подавляются, попадая в организм. Третья и первая тоже способны защитить человека от вирусов, но не так эффективно, пишет интернет-издание «Слово и Дело».



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