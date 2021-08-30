Скандалы: Пиар-провалы крымских политиков

Как генерируют информационные скандалы в соцсетях и СМИ чиновники полуострова

Скандалы с участием крымских чиновников и депутатов, попадающих в топ федеральных новостей, становятся делом всё более привычным. Ведь куда проще прогреметь на всю страну и прославиться в шоу Ивана Урганта, чем тихо и результативно отрабатывать зарплату, которую в виде налогов платят из своих карманов избиратели.

«Октагон.Крым» вспомнил самые громкие пиар-провалы местных политиков и узнал, как они отразились на дальнейшей карьере.

Рейтинг на костях

В лидеры антирейтинга по конфузам представителей власти снова вырвалась Керчь. Местные депутаты уже стали предметом критики и шуток, но, похоже, не изменили тактику действий и снова возглавили рейтинг необдуманных поступков.

18 августа по инициативе спикера крымского парламента Владимира Константинова представители керченской ячейки партии «Единая Россия» вручили пострадавшим от потопа жителям города продуктовые наборы. Всё бы ничего, только упакованы они были в чёрные пакеты с логотипом концлагеря «Красный», где фашисты замучили 15 тысяч человек в годы Великой Отечественной войны.

Фотоотчёт о передаче продуктовой помощи в таком виде подвергся острой критике со стороны пользователей соцсетей. Символика концлагеря на опубликованных фото была срочно отретуширована – логотип с кадров убрали. Но уже на следующий день после скандала глава муниципального образования Керчи Ольга Солодилова вновь выставила у себя на страничке порцию фото с нетронутым логотипом концлагеря на пакетах и неким подобием оправдания. Вот только понять связь между зверствами фашистов и нынешним природным катаклизмом так и не удалось.

«В соцсетях депутатов в последние дни ругают за символику мемориального комплекса на пакетах с продуктовыми наборами, однако нужно помнить, что эта организация призвана не только увековечить память о большой трагедии нашего народа, но и помогать людям, не допустить повторения ужасных страниц истории», – написала Солодилова.

Батоны под шубой

Скандал с участием керченских депутатов, увы, не первый. В январе 2020-го на всю страну прогремела история о том, как работницы местного горсовета пришли поздравлять блокадников в дорогих шубах. Ветеранам вручили медали и несколько батонов (как выяснилось позже, караимских пирогов). Волну возмущения вызвали как внешний вид чиновниц, не пожелавших раздеться в квартирах у пожилых людей (шубу одной из них оценили минимум в 60 тыс. рублей), так и сами подарки. После скандала тогда ещё глава горсовета Мая Хужина удалила свой комментарий в социальной сети, где говорилось, что ветераны «в подарках не нуждаются, им нужны человеческое общение, доброта и уважение».

История с «батонами под шубой» стала поводом для создания скетча юмористического шоу «Уральские пельмени». Бывшие кавээнщики высмеяли керченских политиков, немного передёрнув ситуацию и изменив сюжет. Согласно сценарию, дамы в шубах из администрации пришли поздравить столетнего пенсионера и принесли подарки: орехи, гречку, чехол на айфон, селфи-палку, пазлы и открытку.

– А пирог вы не принесли с мясом, батон? Я видел, по телевизору показывали. Вот всё бы это променял, я есть хочу, – просил дедушка в юмористическом шоу.

Правда, концовку артисты сделали более жёсткой. Дед провожает чиновниц выстрелами из ружья, в то время как керченских работниц горсовета просто сняли с должности, хотя и сохранили за ними депутатские мандаты.

В мире животных

Ещё один крымский скандал высмеял в своей программе известный телеведущий Иван Ургант. На этот раз его критика коснулась министерства культуры Крыма, глава которого Арина Новосельская в марте этого года во время онлайн-совещания, посвящённого реализации инфраструктурных проектов, неожиданно для себя вышла в прямой эфир .

«Твою мать! Поставили, как обезьяне», – прозвучало из уст министра культуры на весь Крым.

После секундного замешательства губернатор Сергей Аксёнов попытался успокоить чиновницу словами: «Арина Вадимовна, вы чего там? Что, вообще что ли?», а позже потребовал провести служебное расследование, которое, кстати, ничем не закончилось. Министр просто извинилась перед коллегами, объяснив, что у неё «машина отключилась». После этого в Крыму ещё долго вспоминали старый анекдот про ошибочный телефонный звонок в министерство культуры вместо прачечной.

Матом по ковиду

Следом за Новосельской нецензурной бранью прославился и другой крымский высокопоставленный чиновник. Вице-премьер Евгений Кабанов, курирующий вопросы реализации федеральной целевой программы, во время перелёта из Москвы в Симферополь отказался надевать защитную маску и выругался в адрес бортпроводников. Видеофрагменты инцидента стали доступны общественности, хотя серьёзных последствий для Кабанова это не повлекло. Равно как и нарушение антиковидных ограничений годом ранее, когда вице-премьер похвалился прекрасной прогулкой по лесу во время массовых запретов на выход из дома в рамках борьбы с пандемией. Уже тогда, по мнению экспертов, ситуацию пытались замять из-за планов выдвигать Кабанова на предстоящих выборах в Госдуму. Впрочем, с ними у Кабанова всё равно не сложилось : он снял свою кандидатуру с предвыборной гонки на этапе регистрации.

По мнению крымского политолога Владимира Джараллы, все эти скандалы с чиновниками и депутатами – результат невысоких требований к вопросам этики и нравственности во властных кабинетах. Всё решают личная преданность и связи, а не профессионализм и совесть.

«Считается, что главное для чиновника – быть профессионалом своего дела. Но фактически выясняется, что если нет совести, то каким бы ты профессионалом ни был, добра людям это не принесёт» — Владимир Джаралла, политолог

– Другой важнейший момент – это построение кадровой политики в Крыму, которая отличается направленностью на связи и личную преданность. Более важно, кто за тебя попросил, насколько ты предан той или иной группе и действуешь ли в её интересах. Другими словами, вопросы профессионализма, качества, того, что ты работаешь для людей, для Крыма, являются, мягко говоря, второстепенными. Поэтому гораздо важнее, чтобы картинку с твоей так называемой помощью увидело начальство. И так во всём. Таким образом, главная проблема в том, что крымская власть оторвалась от реальности и от людей. В том числе и благодаря этим самым чиновникам. Поэтому они будут защищать своего, даже если он тянет на дно всю команду, – говорит «Октагон.Крым» эксперт.

Сегодня свои кресла сохранили и Евгений Кабанов, и Арина Новосельская. Причём министр культуры позже снова оконфузилась. Во время экскурсии по Митридатским лестницам в Керчи, организованной для министра экономического развития России Максима Решетникова, глава минкульта, пытаясь доходчиво объяснить коллеге, кто такие грифоны, назвала их «орлольвами», которые «охраняют вход в Ад». Министра обвинили в незнании истории города, куратором которого она является, а сама Новосельская заявила, что фраза была вырвана из контекста. Чиновницу в Керчи с тех пор называют не иначе как «орлольвицей», а сам город не «воротами Крыма», а тем самым местом для грешников.

Никита Рассказов