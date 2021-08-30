 

МВД опубликовало список нежелательных тем для шуток и разошлет их юмористам

30.08.2021, 14:51, Разное
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Для стабилизации обстановки в обществе и в целях предотвращения возбуждения уголовных и административных дел по статьям за экстремизм министерство внутренних дел опубликовало на своём сайте список нежелательных тем для шуток. 

С 1 сентября 2021 года нежелательными на территории Российской Федерации будут являться шутки:
– о народах, проживающих на территории РФ, их противопоставлении друг другу, интеллектуальным, культурным и религиозным особенностям;
– представителях депутатского корпуса, правительства, главах регионов, их заместителях, региональных министрах, главах ведомств и государственных компаний;
– офицерских званий МВД, МЧС, Росгвардии и ВС;
– представителях силовых структур в любом из званий;                                                                                                                                   – – -религиозных деятелях православия, ислама, буддизма, иудаизма;                                                                                                                         – представителей прокуратуры и судебной ветви власти;
– обладателях званий народного или заслуженного артиста РФ,
– обладателей спортивных званий не ниже мастера спорта;                                                                                                                                       – обладателей званий «Герой России»,  «Герой труда», отраслевых званий (заслуженный педагог, заслуженный металлург и пр.); – граждан, работающих в сферах медицины, образования, а также социальной сфере.

В ведомстве уточнили, что будет оказано пристальное внимание и шуткам, подрывающих авторитет российского государства в глазах граждан, а именно: 

– о низком уровне жизни;

– высокой инфляции;

– коммунальных проблемах

– качеству дорожного покрытия;

– коррупции среди высших должностных лиц;

– качестве отечественной науки;

– качестве российского образования;

– качестве российской медицины;

– качестве российских товаров (кроме автомобильной отрасли);

– отечественной космонавтики;

– критике бытовых традиций;

– государственных праздниках;

– об исторических событиях в отрицательном для России контексте.

Также в МВД обратят внимание на иные шутки, не вошедшие в список. Весь перечень тем будет разослан по СМС и электронной почте всем лицам, осуществляющим юмористическую деятельность на территории РФ, оформленных согласно с нормами трудового законодательства, и зарегистрированных во всероссийском реестре юмористов при МВД.

В ведомстве порекомендовали юмористам ради их блага согласовывать свои шутки у силовиков и уже потом произносить их в публичном пространстве. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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