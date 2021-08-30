Младший сын Виктории и Дэвида Бекхэм впервые вышел в свет с девушкой

В минувшие выходные сын Дэвида и Виктории Бекхэм – 16-летний Круз – посетил музыкальный фестиваль в Рединге, графство Беркшир. Молодой человек появился на публике не один, а с девушкой. Журналисты узнали в спутнице Круза 15-летнюю Блисс Чепмэн. Это первый публичный выход молодой пары в свет.

Для посещения фестиваля влюбленные выбрали простые наряды. Круз был в широких брюках и спортивной ветровке, а Блисс в коротенькой юбке и темном свитере. И к слову, Круз, который в июле покрасил волосы в розовый цвет за компанию со знаменитым отцом, уже отрастил ежик натурального оттенка. Кстати, это уже не первые фото Круза и Блисс, сделанные папарацци: ранее их сфотографировали вместе на прогулке в июле прошлого года, но тогда они не были на публичном мероприятии.

Круз Бекхэм и Блисс Чепмен

Девушка Круза – дочь модели и звездного диетолога Розмари Фергюсон и художника Джейка Чепмэна. Родители Блисс дружат со многими известными людьми Великобритании. Розмари знакома и с Викторией Бекхэм – во всяком случае, обе попали в светскую хронику в феврале прошлого года, став гостями ужина журнала Vogue. Кроме того, Блисс была среди подружек невесты на свадьбе Кейт Мосс и Джейми Хинса в 2015 году.

Розмари Фергюсон (слева) и Виктория Бекхэм, 2020 год

Напомним, что старшие братья Круза давно не одиноки. 22-летний Бруклин собирается жениться. Он объявил о помолвке с Николой Пельтц в начале июля 2020 года, чуть позже его мама Виктория Бекхэм поделилась фотографиями с семейного ланча, на котором старшее поколение семьи Бекхэм-Адамс, родители Бруклина, братья и сестры поздравили его и невесту с таким знаменательным событием. В конце июля Бруклин и Никола поделились на своих Instagram-страничках порцией кадров, снятых непосредственно в момент предложения руки и сердца. На какой стадии подготовка к свадебному торжеству – неизвестно.

Бруклин Бэкхем с родителями и невестой

А 18-летний Ромео Бекхэм встречается с блогером и моделью Миа Реган, о чем стало известно в начале 2019 года. Тогда девушка была замечена на семейном ужине Бекхэмов. После этого молодой человек начал публиковать снимки Реган с завидной периодичностью – например, на 18-летие посвятил ей очень нежный пост с архивными снимками. Разразившаяся пандемия коронавируса временно разлучила влюбленных – Ромео и Миа были вынуждены изолироваться каждый со своими родителями. А летом они снова воссоединились: девушка прилетела к возлюбленному в Италию, где он отдыхал вместе с семьей. Впервые Ромео и Миа появились перед публикой как пара в июне этого года на Уимблдонском теннисном турнире.

Ромео и Миа