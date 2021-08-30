Близнецы в числе знаков зодиака, которым повезет в сентябре (всего их семь)

В самом начале сентября планеты Венера и Юпитер будут находиться в положительном аспекте друг к другу. А это означает счастье и успех всем представителям зодиакального круга. Но есть счастливчики, которым повезет больше остальных. Узнайте, есть ли вы в их числе.

Телец

Даже рутинные дела будут приносить вам удовольствие. Личная жизнь в предстоящем месяце обещает быть насыщенной: в отношениях со второй половинкой будет царить полная гармония. У вас появится шанс повысить свою квалификацию на работе. Не исключены увлекательные путешествия за границу.

Близнецы

Согласно гороскопу на сентябрь, с 7-го числа в вашей жизни начинается белая полоса. Будут удачны любые операции с недвижимостью. Не исключено, что неожиданно вы получите наследство.

Рак

Предстоящий месяц обещает быть богатым на разные события, преимущественно положительного характера. Вас ожидают новые знакомства, поездки и путешествия, посещение интересных мероприятий. В плане финансов ситуация благоприятно стабильная.

Лев

Эксперты по астрологии утверждают, что в сентябре у вас появится уникальная возможность увеличить свои доходы. Возможно, появятся новые источники заработка. Не исключено повышение по карьерной лестнице. Единственное предостережение: не идите на поводу у чужого мнения и пресекайте любые попытки манипулирования вами со стороны окружающих, даже самых близких.

Дева

Материальная ситуация наладится и стабилизируется. Возможно повышение по службе либо получение денежного вознаграждения за хорошо проделанную работу. Если вы давно задумывались над тем, чтобы завести домашнего питомца, то сделайте это в сентябре месяце.

Одинокие представители знака смогут в сентябре повстречать вторую половинку.

Весы

Вы будете вести активную светскую жизнь. Круг вашего общения значительно расширится за свет новых знакомств. Сейчас вы очень удачливы в плане финансов. Можете испытать свою удачу и сыграть в лотерею: шансы на выигрыш велики.

Единственное предостережение: не перетруждайтесь, чтобы не дали о себе знать проблемы со здоровьем. Сентябрь – отличный месяц для того, чтобы отправиться в отпуск.

Рыбы

Удача будет сопутствовать вам во всех начинаниях. Удачными будут сделки в любой сфере. В личной жизни тоже будут царить полная гармония и идиллия. Возможно, вы получите предложение руки и сердца или отношения с партнером выйдут на новый уровень. Это благоприятный период для того, чтобы сыграть свадьбу с любимым человеком.