Глава Минпросвещения оценил идею поднятия флага в школах

Церемония поднятия государственного флага уже существует во многих школах, это хорошая практика, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«С нового учебного года мы будем распространять в школах практику поднятия государственного флага. Здесь не должно быть формализма. Мы уверены, что это хорошая практика, во многих регионах она уже существует, и сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага», – передает его слова РИА «Новости».

Президент Владимир Путин в рамках встречи с представителями общественности поддержал идею ввести в традицию церемонию поднятия российского флага в школах, но отметил, что для этого нужен общегосударственный стандарт. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как внедрить в школы новую для современной РФ традицию?