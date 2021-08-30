 

Глава Минпросвещения оценил идею поднятия флага в школах

30.08.2021, 14:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЦеремония поднятия государственного флага уже существует во многих школах, это хорошая практика, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«С нового учебного года мы будем распространять в школах практику поднятия государственного флага. Здесь не должно быть формализма. Мы уверены, что это хорошая практика, во многих регионах она уже существует, и сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага», – передает его слова РИА «Новости».

Президент Владимир Путин в рамках встречи с представителями общественности поддержал идею ввести в традицию церемонию поднятия российского флага в школах, но отметил, что для этого нужен общегосударственный стандарт. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как внедрить в школы новую для современной РФ традицию?



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.07 / Военный эксперт раскритиковал украинские ракеты «Нептун»

03.10 / Участкового уволили за поддельную справку по делу о ДТП с Ефремовым

16.09 / Глава Нафтогаза оценил возможность остановки «Северного потока – 2»

07.07 / Эксперт рассказала, как праздновать день Ивана Купалы в современных условиях

27.01 / Офис генпрокурора изменил Микитасю подозрение по производству Татарова. Теперь инкриминируют некоррупционное преступление

28.02 / Общество: Уникальный поход научил подводников новому способу противодействия США

05.08 / В ряде штатов подсчитывают голоса на праймериз в Конгресс

16.09 / Справка переселенца будет доступна в “Дії”

03.08 / В Киеве за сутки COVID-19 заболело 102 человека – Кличко

31.01 / В Кремле продление СНВ-3 назвали «успехом всего думающего человечества»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика