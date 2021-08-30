ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке

Компания Apple получила предупреждение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ об устранении признаков нарушений из-за запрета сообщать пользователям о способах оплаты вне App Store.

«ФАС установила в действиях компании признаки нарушения. Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. В частности, навязывает разработчикам невыгодные условия и запрещает информировать пользователей приложений о наличии альтернативного более выгодного способа оплаты товара», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что пользователи и разработчики iOS жалуются на условия Apple.

«Заявители отмечают, что в некоторых случаях купить товар, например, электронную книгу, дешевле на сайте продавца, а после – приступить к чтению в приложении на iPhone или iPad, авторизовавшись под своей учетной записью», – отметили в ФАС.

Антимонопольная служба отметила, что это связано с комиссией Apple от 15% до 30% с каждого платежа в App Store. «Но пользователи устройств не могут быть проинформированы о возможности покупок за пределами App Store», – пояснили там.

Это указано в руководстве по рассмотрению App Store (App Store Review Guidelines), ему обязаны следовать разработчики iOS-приложений. В нем указан запрет на информирование пользователей приложений о наличии альтернативного способа оплаты товара.

«Такое информирование Apple усматривает в любом виде. В том числе, при наличии в приложении ссылки на сайт разработчика/сервиса или формы регистрации с переходом на сайт в браузере. Приложения с такими характеристиками Apple не допускает в App Store, требуя от разработчиков удалить ссылки либо изменить функционал приложения таким образом, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты», – подчеркнули в службе.

По мнению ФАС, Apple ограничивает разработчиков «в самостоятельном поведении», это негативно сказывается на конкуренции и может приводить к росту цен на продукцию разработчиков. «ФАС РФ выдала Apple предупреждение об устранении признаков нарушений. Компания должна исполнить его не позднее 30 сентября», – указали там.

Напомним, в апреле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала Apple на 12 млн долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В октябре 2020 года Apple обвиняли в монополизации рынка мобильных игр США.