 

Эксперты сетуют на новую систему охлаждения PlayStation 5

30.08.2021, 14:14, Новости дня
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В Соединенных Штатах, Австралии, да и самой Японии появилась очередная версия мегапопулярной игровой консоли PlayStation 5. О ней производитель говорил как о более легкой версии, вес которой снижен сразу на 300 г. Однако лишь спустя некоторое время после начала продаж эксперты выяснили, в чем тут дело.

Оказалось, что ценой вопроса стала менее эффективная система охлаждения игровой приставки. Уменьшен диаметр теплоотводных трубок и размер самого радиатора, говорят специалисты. Также изменения претерпел вентилятор.

Результатом стала более легкая по весу консоль. Однако проведенные тесты показали, что средняя температура внутри устройства выросла на 3-5 градусов. Это точно не будет способствовать ни повышению производительности, ни увеличению срока службы устройства.



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