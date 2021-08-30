Стала известна базовая цена iPhone 13

Ползучее подорожание смартфонов подошло к важному психологическому рубежу, отмечают аналитики рынка. Как стало известно, базовая цена обычного представителя новой линейки смартфонов от «Яблочной» компании iPhone 13 будет примерно равняться одной тысяче американских долларов.

Электроника с течением времени постепенно дорожает, отмечают эксперты. Производители увеличивают цены, мотивируя это выпуском новых более продвинутых устройств с улучшенными качествами. Но в последнее время у них появился еще один железобетонный аргумент.

Речь идет о нарушении цепей поставок вследствие пандемии, а также об остром дефиците полупроводников, который также привел к резкому подорожанию комплектующих.