 

Участник “Танцев со звездами” Горуна: Движения бедрами не укладываются в мою пацанскую философию. Это страшное для меня

30.08.2021, 14:12, Новости дня
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“Те движения бедрами не укладываются в мою пацанскую философию. Это страшное для меня”, – заявил он.

Отвечая на вопрос о том, продемонстрирует ли он на паркете шпагат, Горуна выразил надежду, что ему не придется этого делать.

“Надеюсь, что меня не посадят”, – сказал он.

По совам Горуны, организаторы шоу долго подбирали для него партнершу.

“Мне повезло с парой. То, что я видел по другим… Наверное, это самый лучший вариант, который мог бы для меня быть в этом шоу”, – резюмировал спортсмен.

ВИДЕОВидео: ТВІЙ ДЕНЬ / YouTube
Контекст:

Станислав Горуна родился в 1989 году во Львове. Он – дипломированный адвокат, юрист. Окончил Львовский национальный университет имени Франко по специальности “правоведение”. Карате занимается с 14 лет. На время подготовки к Олимпиаде в Токио прекратил адвокатскую деятельность.

Горуна женат. Вместе с женой Марией воспитывает сына Льва (2019). 6 августа 2021 года в полуфинале Олимпийских игр в Токио Горуна завоевал бронзовую медаль.

26 августа стало известно, что спортсмен будет принимать участие в “Танцах со звездами”. Премьера шоу состоится 5 сентября. Участие в проекте примут 14 украинских знаменитостей, среди которых семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена в возрасте от 24 до 47 лет. Список участников шоу можно посмотреть здесь.

Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко.

Оценивать выступления участников шоу будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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