 

Наев опроверг информацию о том, что украинским военным запрещено отвечать на обстрелы боевиков на Донбассе

30.08.2021, 14:12, Новости дня
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“Перед эфиром я общался с командующим операции Объединенных сил генералом [Александром] Павлюком, с командиром оперативно-тактической группировки, непосредственно с командиром бригады. Запрета о том, чтобы открывать ответный огонь, нет. Командирам оперативно-тактической группировки, командующим операцией разрешено по решению командиров бригад открывать огонь, но докладывать в штаб”, – сказал Наев.

https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/1288822548232095/

Главред “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 28 авгуса написал в Facebook, что украинские войска ответный огонь по российским оккупантам, которые дважды за день обстреляли Авдеевку Донецкой области, не открывали.

“Украинское командование ООС молчит и ответный огонь по оккупантам приказало не открывать”, – заявил он.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6238616712845239

Утром 28 августа в Авдеевке начался артобстрел. Очевидцы опубликовали видео происходившего в городе. “Укрзалізниця” временно ограничила движение поездов вблизи станции Авдеевка. По факту обстрела гражданской инфраструктуры Авдеевки было открыто уголовное производство.

В результате обстрела Авдеевки и ее окрестностей ранения и травмы получили восемь украинских военных.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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