 

В Индии почти 70 человек умерли от неизвестной болезни, большинство из них – дети

30.08.2021, 14:12, Новости дня
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От болезни погибло 40 детей, у большинства заболевших наблюдались высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. У некоторых пациентов были симптомы вирусной инфекции денге. По данным Всемирной огранизации здравоохранения, это вирусная инфекция, передаваемая комарами и вызывающая гриппоподобное заболевание.

Большое количество случаев заболевания зарегистрировано в районах Агра, Матхура, Майнпури, Эта и Касгандж, уточнило издание. 

Тяжелая ситуация наблюдается в Фирозабадском медицинском колледже, где специалисты борются за жизнь 72 из 135 детей. Более 50% из них имеют симптомы денге. 

По словам медика Маниша Асиджа, болезнь распространяется из-за заболачивания местности, отсутствия санитарии и гигиены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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