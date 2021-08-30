В Индии почти 70 человек умерли от неизвестной болезни, большинство из них – дети

От болезни погибло 40 детей, у большинства заболевших наблюдались высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. У некоторых пациентов были симптомы вирусной инфекции денге. По данным Всемирной огранизации здравоохранения, это вирусная инфекция, передаваемая комарами и вызывающая гриппоподобное заболевание.

Большое количество случаев заболевания зарегистрировано в районах Агра, Матхура, Майнпури, Эта и Касгандж, уточнило издание.

Тяжелая ситуация наблюдается в Фирозабадском медицинском колледже, где специалисты борются за жизнь 72 из 135 детей. Более 50% из них имеют симптомы денге.

По словам медика Маниша Асиджа, болезнь распространяется из-за заболачивания местности, отсутствия санитарии и гигиены.

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