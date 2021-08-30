 

ВОЗ ожидает, что к декабрю в Европе от коронавируса умрет еще 236 тыс. человек

30.08.2021, 14:12, Новости дня
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Клюге отметил, что на прошлой неделе число смертей в регионе увеличилось на 11%. При этом из 53 стран-членов Европейского регионального бюро ВОЗ в 33 (62%) за последние две недели уровень заболеваемости составил более 10%.

Клюге объяснил более высокую передачу инфекции распространением более заразного варианта “Дельта”, смягчением ограничений, а также резким увеличением числа летних поездок.

Он также отметил, что в то время как около половины людей в Европе полностью вакцинированы, охват вакцинацией в регионе замедлился.

Клюге подчеркнул, что за последние шесть недель охват вакцинацией упал на 14% из-за отсутствия доступа к вакцинам в некоторых странах и неприятия вакцины в других.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире подтвердили 216,5 млн случаев COVID-19, 4,5 млн человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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