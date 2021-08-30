Скандалы: Обещать — не значит гасить

Каждый четвертый взятый россиянами потребительский кредит — в просрочке

Каждый четвертый потребительский кредит в России просрочен больше чем на три месяца. Это максимум за шесть лет, следует из данных НБКИ, с которыми ознакомились «Известия». Так, по итогам июня-июля этого года в просрочке оказалось 25% таких ссуд от их общего количества. Предыдущий максимум по этому показателю отмечался в декабре 2015-го, тогда он равнялся 23,5%.

В ЦБ заявили, что в сегменте необеспеченного потребкредитования фиксируют постепенное снижение доли поздней просрочки. Эксперты считают, что портфель «плохих» долгов продолжит увеличиваться.

«Плохие» долги

В июне и июле этого года доля поздней просрочки по потребительским кредитам достигла 25% и 24,7% от их общего количества соответственно. В аналогичные периоды пандемийного 2020-го показатель был на уровне 21,1% и 22,5%, говорится в данных НБКИ. В бюро «Известиям» уточнили, что таких крупных задолженностей, как сейчас, не было за последние почти шесть лет. Предыдущий максимум фиксировался в декабре 2015 года и то на уровне 23,5%.

В остальных сегментах показатель просрочки низкий, а за последний год еще уменьшился. На начало августа по кредитным картам он составил 7,4%, по автозаймам — 6,5%, по ипотеке — 1,3%, следует из данных НБКИ. В бюро не предоставили абсолютных цифр по количеству и объему просроченной задолженности по вышеуказанным продуктам, включая потребзаймы, отметив, что в долевом соотношении статистика более точная.

Требование к кредитному качеству в сегменте потребзаймов несколько ниже, о чем говорит среднее значение персонального рейтинга должников (624 балла), отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Тогда как невысокие показатели на рынке кредитных карт, автокредитов и ипотеки связано с ориентацией банков прежде всего на качество клиентов с высоким баллами: 656, 678 и 711 соответственно, пояснил он.

«Известия» спросили крупные банки о росте уровня поздней просрочки по потребительским займам россиян. В «Сбере» сообщили, что общий удельный вес таких долгов в кредитном портфеле находится в пределах ожиданий. В ВТБ, Росбанке, «Хоум Кредите», ПСБ и Райффайзенбанке рассказали, что не фиксируют увеличения неплатежей по таким ссудам. В РНКБ по потребкредитам с долей просрочки свыше 90 дней наблюдается незначительная волатильность, отметили в пресс-службе организации.

В ЦБ «Известиям» заявили, что в сегменте необеспеченного потребительского кредитования фиксируют постепенное снижение доли поздней просрочки. В первой половине года банки успешно завершили массовые программы предоставления кредитных каникул и ухудшение портфеля, вызванное пандемией, уже нашло отражение в уровне необслуживаемых ссуд.

Впрочем, вместе с тем в регуляторе наблюдают ускорение темпов роста кредитного портфеля необеспеченных займов: в годовом выражении на 1 августа задолженность по ним выросла с 8,8 до 17,8%. Такое увеличение в этом сегменте, не поддерживаемое соразмерным повышением доходов населения, приводит к росту долговой нагрузки, констатировали в ЦБ. Поэтому с начала июля повышены макропруденциальные надбавки по необеспеченным потребзаймам, заключили в регуляторе. То же самое будет сделано в октябре.

Предпосылки роста

Рост просрочки связан со стремительным увеличением объемов необеспеченного кредитования в 2021 году, подчеркнул директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Критичного повышения показателя на рынке не видно, отмечает и президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, просрочка растет, однако темпы вполне приемлемы. В сегменте потребкредитования не обслуживается каждый шестой-седьмой кредит, то есть их доля не превышает 17%, считает он. В целом с начала года прирост составил 15%, достигнув в абсолютном значении 935,5 млрд рублей.

— Наблюдаемые сейчас темпы увеличения задолженности по необеспеченным займам начинают ускоряться по мере восстановления экономики и опережают рост доходов населения. Без соответствующего изменения последнего рост кредитования будет приводить к увеличению долговой нагрузки населения, среднедушевой уровень которого вырос с 244 тыс. рублей в конце 2019 года до 324 тыс. к концу первого полугодия нынешнего, — подчеркнул директор группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Сергей Вороненко.

Банки активно работают с просроченной задолженностью, стремясь избежать избыточного давления на резервы, рассказал управляющий директор ПКБ Павел Михмель. По этой причине прослеживается тенденция «омоложения» долгов, выставляемых на продажу. За последний год доля обязательств с просрочкой меньше года выросла с 6 до 17%, а от одного до двух лет — с 24 до 39%.

По словам руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана, тренд на рост «плохих» долгов будет продолжаться и дальше. Особенно серьезно он коснется регионов. До конца года или в I квартале 2022-го стоит ожидать роста просрочки до 30%, полагает эксперт.

На фоне увеличения кредитных портфелей можно ожидать дальнейшего повышения просрочки, согласился Константин Бородулин. Однако, по его мнению, рост не будет стремительным. В самих банках не ожидают увеличения просрочки в этом году.

По актуальным данным ЦБ, на 1 июля объем портфеля потребкредитов достиг 10,6 трлн рублей против прошлогодних 9,1 трлн.

Роза Алмакунова