Скандалы: Жаднофлот

Российские пилоты уходят в зарубежные компании, поскольку не хотят получать 2 тыс. долларов в месяц, если есть возможность заработать 10 тысяч

Обращение к гендиректору «Аэрофлота» Михаилу Полубояринову появилось на прошлой неделе на сайте Шереметьевского профсоюза лётного состава (ШПЛС). Как говорится в нём, в последние месяцы в стране идёт активное восстановление авиасообщения, отчего объёмы перевозок уже достигли допандемийного уровня. Соответственно растёт и рабочая нагрузка на экипажи. Однако всё это не приводит к адекватному увеличению заработной платы.

«Недовольство растёт, возобновился отток пилотов из «Аэрофлота» в другие российские авиакомпании, где условия труда и оплаты лучше. Если не принять срочных мер, то в ближайшее время мы столкнёмся с дефицитом квалифицированных пилотов. Уже сейчас руководство отряда Боинг 737 предлагает пилотам отказаться от планового отпуска на сентябрь в связи с нехваткой персонала», – предупредил президент профсоюза Игорь Дельдюжов, предлагая руководству компании сесть за стол переговоров и обсудить ситуацию.

Причиной возникшей проблемы в ШПЛС называют принятую с 1 января текущего года новую систему оплаты труда. Её введение объясняли вызванным коронавирусом резким сокращением объёмов авиаперевозок, приведшим к падению доходов компании. В рамках нововведений практически вдвое уменьшилась сумма оплаты часа полётного времени. «В итоге у пилотов при большом налёте потери существенные – командир может потерять до 150 тыс. рублей», – комментировали новацию в профсоюзе. В результате сегодня средний доход второго пилота составляет порядка 100 тыс., что вдвое меньше, чем было в доковидную эпоху. Капитан воздушного судна получает порядка 150 тыс. рублей – втрое меньше прежнего. Естественно, что такое падение доходов не радует лётчиков. Ладно если бы подобная ситуация наблюдалась в целом по отрасли, однако в других компаниях дела обстоят иначе. Про заграницу и вовсе нечего говорить. Так, во Вьетнаме зарплата командира воздушного судна может достигать 12 тыс. долларов в месяц, а в Китае – 25 тысяч. Неудивительно, что российские пилоты уезжают работать в Азию. Причём в самом «Аэрофлоте» проблему не отрицают. Ещё в 2019 году тогдашний глава «Аэрофлота» Виталий Савельев рассказывал о покинувших компанию 150 специалистах. Однако решение Савельев нашёл весьма своеобразное – пригрозил, что уволившиеся не смогут снова устроиться в «Аэрофлот» в течение трёх лет.

Вот и сейчас действия руководства компании выглядят более чем странно. Да, авиационная отрасль сильно пострадала от пандемии. Однако именно «Аэрофлот» получил от государства самую большую поддержку – на компенсацию расходов, вызванных снижением пассажиропотока в период пандемии, ему было выделено из бюджета 7,89 млрд рублей, что составило 83% от общей суммы компенсаций, направленных авиакомпаниям. То есть говорить о том, что у компании нет денег на зарплаты пилотам, было бы неправильно. Кроме того, дефицит лётчиков наблюдается уже не первый год. Тот же Игорь Дельдюжов рассказывал:

«У пилотов среднемагистральных самолётов график работы 6/1 – шесть дней подряд летаешь, потом выходной. Очень много ночных рейсов, после которых человек прилетает утром, ложится спать, просыпается ближе к вечеру, после чего на следующий день ему ставят вылет, как будто специально, на утро. Вечером он уснуть не может, ночь бессонная. И таким образом накапливается усталость. После шести дней работы в таком графике – всего один выходной».

То есть получается, что если раньше самолётами управляли усталые пилоты, замучившиеся работать в такой потогонной системе, то теперь к усталости добавится ещё и недовольство маленькой зарплатой? Вряд ли надо говорить, что с таким настроем нетрудно однажды допустить ошибку, которая вполне может оказаться роковой.

Тем временем

По итогам первого полугодия в России значительно выросли зарплаты разнорабочих и мастеров. Причиной тому стал дефицит кадров, вызванный отъездом гастарбайтеров. По словам руководителя исследовательского центра SuperJob Натальи Головановой, зарплата плиточника увеличилась на 40% и в среднем составляет 100 тыс. рублей, а на пике предложения – 150 тысяч. Монтажники окон ПВХ стали зарабатывать на 28% больше – в среднем 90 и максимум 160 тыс. рублей. Также существенные изменения SuperJob фиксирует и среди вакансий для неквалифицированного персонала. Из-за резкого развития онлайн-торговли увеличился спрос на курьеров. В столице «он вырос в 4 раза, а средние зарплатные предложения – в 2 раза. Средние рыночные зарплатные предложения при полной занятости для курьеров сейчас составляют 73 тыс. рублей. Для курьеров на личном автомобиле зарплатный максимум достигает 170 тыс. рублей, у велокурьеров – 110 тыс. рублей максимум при выполнении большого числа заказов ежедневно», – цитирует Голованову БФМ.

Татьяна Нижегородская