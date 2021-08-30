 

Названы худшие по ковиду округа Подмосковья

30.08.2021, 14:02, Разное
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За минувшее воскресенье в Московской области было зафиксировано 858 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперштабе по коронавирусу.

Среди округов Подмосковье худшим по ковиду оказался Раменский, где выявили 55 заражённых. На втором месте среди антилидеров оказался Одинцовский округ с 54 заболевшими. Третью строчку поделили Подольск и Солнечногорск – по 46 новых случаев в каждом. Помимо них в число округов с напряжённой ситуацией также попали Красногорск, Балашиха и Коломна, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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