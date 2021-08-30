“Единая Россия” согласовала с правительством сроки выплат пенсионерам

Единовременная выплата поддержит более 43 миллионов граждан, отметила представитель правительства. Она подчеркнула, что помощь получат все российские пенсионеры – пожилые люди, граждане с инвалидностью, семьи, которым приходят выплаты по потере кормильца.

Пенсионерам, получающим деньги на банковскую карту, единовременная выплата поступит в четверг, 2 сентября, уточнила Голикова.

Она сообщила, что по поручению главы государства механизм предоставления выплаты проработан в ходе совещания “Единой России” с Министерством труда.

По итогам встречи Пенсионный фонд внес необходимые обновления в информационную систему, чтобы обеспечить выплаты без сбора заявок и дополнительных документов, сказала вице-премьер. “Так, как до этого мы осуществляли выплаты детям, и так, как поручал президент страны”, — добавила Голикова.

В Москве 24 августа прошел второй этап съезда “Единой России”. Партия утвердила народную программу, с которой она пойдет на выборы в Госдуму. Владимир Путин внес в документ свои инициативы.

Народная программа состоит из двух главных разделов – “Благополучие людей” и “Сильная Россия”. Каждый из них включает темы, которые охватывают все сферы жизни каждого гражданина.