Мнение: Как размножаются мудаки? Путин, верни карательную психиатрию, последний раз прошу!



А вот это реально уже крик отчаяния. Господи, какое же дерьмо эта ваша демократия. Мне только что написал комментарий какой-то придурок, от чего меня бомбануло. Ребята, за что нам эти мудаки?

Не буду даже дословно цитировать, суть.

Мне, пишет дебил, не нравится ему Зюганов, но он будет голосовать за КПРФ, потому что ОНИ МОГУТ ОБЪЯВИТЬ импичмент Путину и снести его. Потому что за 20 лет страна пришла в упадок! Холодильник все-таки побеждает телевизор!

…ть. Я думал эти дебилы перевелись, а ведь нет.

И ладно, оставим Деду Гену в покое – против него уже даже пионеры выступают, это закат его карьеры, интересует одно – откуда берутся эти мудаки?

Ведь, вашу мать – 20 лет упадка? Животное, а ты видел, что было здесь 20 лет назад?

Или импичмент – ну, ок. В США то Трампу, то сейчас Байдену пытаются – как у них там, стабильность? Или прогресс? Или?

Почему нельзя этого мудака просто выслать на неделю на Украину? Почему нельзя ему … счас, скажут, что я к насилию призываю.

Как меня затрахали сытые твари, которые, скорее всего еще и не работают, а сидят у родителей на шее. Или у государства. Или – и там, и там.

Аааа!

Сегодня, кстати, вечером, про таких дебилов новый ролик – удачно получилось. Про выборы будет и голосование "против". Мудакам, обещаю, не понравится.

Счастья вам.

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