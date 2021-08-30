Песочные великаны

Сборная РФ стала чемпионом мира по пляжному футболу. В третий раз в своей истории.

Сборная РФ по пляжному футболу. Фото: РИА Новости

…К этому виду спорта (три тайма по 12 минут) многие относятся с улыбкой. Как, собственно, к пляжному волейболу, пляжному регби и гандболу на песке. Мол, отдыхают ребята и девчата: веселятся у водоема, загорают, пьют мохито и перебрасываются мячиком под бодрую музыку и крики чаек. Когда-то действительно все так и начиналось у океана. В стране диких обезьян, на солнечной 4-километровой Копакабане, где смуглые, белозубые юноши, не расстающиеся с круглым снарядом с детства, виртуозно не давали заскучать себе и своим друзьям, устраивая шумные битвы местного значения.

Однажды мне тоже довелось пофинтить с настоящими бразильцами на сыпучем настиле. Правда, в Турции. В 1994-м году. Говорю это не для того, чтобы похвастаться. Просто один из уроженцев Рио-де-Жанейро, поигравший в соккер настоящий за местные клубы, тогда сказал: «Надеюсь, когда-нибудь и на такие горячие сражения люди будут покупать билеты…». И он не ошибся. Уже через год стали проводиться неформальные съезды лучших босоногих гениев со всей планеты, на которых блистали такие асы большого футбола, как Зико и Жуниор. А в 2005-м новую дисциплину под свое могучее крыло взяла ФИФА. И все стало официально и вполне торжественно. Примечательно, что в первых чемпионов мира превратились не южноамериканские деятели, а французы с техничным и ужасным Эриком Кантона. Родоначальники, конечно, свое потом возьмут…

Но куда любопытнее, что пляжный хоровод, в котором, согласно статистике, мячик влетает в ворота каждые три минуты, а вратарь жонглирует и атакует, завернул и в абсолютно не футбольную Россию. Не без помощи Виталия Мутко, который в одном из интервью рассказывал, что сам укрощал кожаный шарик на песке еще в армии. Впрочем, когда у решивших размять кости на песчаных карьерах Валерия Карпина, Александра Мостового, Сергея Кирьякова, Алексея Смертина, Руслана Нигматуллина и других звезд отечественного ногомяча не вышло золотисто махнуть крылом, показалось, что игра 5х5 на просторах нашей и без того холодной страны не приживется. Однако все сложилось с точностью до наоборот.

Пока наши «большие» футболисты из года в год пытались (да и пытаются сейчас) хотя бы просто отобраться на мундиаль,

никому не известные ребята, освоившие постепенно бразильские премудрости и сочинив со временем свою тактику и стратегию на площадке 27 на 38 метров, лихо ворвались в пляжную элиту.

И за 15 лет пополнили спортивный музей следующими трофеями: два Кубка Европы, три Межконтинентальных кубка, пять «чашек» за победу в Евролиге. А в 2011-м и 2013-м сборная РФ выигрывала чемпионат мира, уложив соперников на лопатки во всех 12 матчах. И это притом, что резиденты той золотой дружины вынуждены были параллельно трудиться не по профилю, чтобы заработать на хлеб насущный. К примеру, вратарь Бухлицкий торговал спортивной экипировкой, защитник Горчинский таксовал, многие проводили инструктаж в фитнес-центрах, кто-то собирал кухонную мебель…

И вряд ли даже бессменный коуч национальной сборной Михаил Лихачев предполагал, что арену для проведения мировой футбольно-песочной ярмарки когда-нибудь соберут в «Лужниках». И пусть Covid-19 аншлагам не способствовал, миниатюрный праздник удался на славу. Те, кто в течение 10 дней посещал уютный квадратный 5-тысячный стадиончик, вспоминали красочные события трехлетней давности. Снова приехавшие в Москву болельщики из Бразилии, Португалии, Испании, Уругвая и других 11 стран с радостью делились фотографиями незабываемого путешествия-2018. И опять были зажигательные песни и пляски. И опять в парке около арены дружно дегустировали портвейн и кашаса. И опять плакали в шапки-ушанки рано вылетевшие из золотой гонки соотечественники Васко да Гамы и Хосе Артигаса. И опять рыдали невезучие бразильцы, уступившие в 1/4 финала мощному Сенегалу.

Фото: РИА Новости

…Россия хоть и считалась традиционно одним из фаворитов, но Михаил Лихачев скромно заметил, что и попадание в тройку будет удачей. Феноменальная бригада начала групповой турнир совсем не по-хозяйски: только в дополнительное время дожали американцев, а парагвайцев одолели лишь в серии пенальти. Зато потом японцы отхватили семь мячей, а в четвертьфинале Красная песочная машина уверенно задавила испанцев (4:2). Но вот полуфинал против Швейцарии из-за перебора карточек были вынуждены пропустить три ключевых футболиста: Земсков, Папоротный и Макаров. И за 2 минуты до конца великий Деян Станкович сотоварищи вели в два мяча. Финита ля комедия? Нет! Чудеса случаются и в «пляжке»: ослабленная дисквалификациями «банда» перевела-таки матч в овертайм (5:5). А на одиннадцатиметровую лотерею наш мудрый тренер выпустил третьего голкипера, который до этого не нюхал песка на турнире. И свеженький Денис Пархоменко парировал один из пяти пенальти, а его партнеры били без промаха.

…Воскресный финал с представителями Страны восходящего солнца, сотворивших по ходу первенства несколько сенсаций, получился упорным и нервным.

Японцы, которым россияне никогда не уступали, гнулись, но не сдавались. Они достойно ответили на удар через себя Земскова. Их не смутили и два красивейших штрафных в исполнении «наших парней».

И только после того, как Папоротный прошил вратаря Сироту и сделал счет 4:2, островные ребята в белых майках грустно выдохнули. В третьем тайме болельщики затянули песню МакSим «Знаешь ли ты», под которую босые русские мастера, не жалея ног, фирменно дожали противника. Автору же пятого, заключительного мяча, 36-летнему Юрию Крашенникову, который вместе с Антоном Шкариным и Дмитрием Шишином, побеждал в 2011-м и 2013-м, аплодировал сам президент ФИФА Джанни Инфантино, уже в сумерках награждавший трехкратных чемпионов мира…

«Я так устал. Я благодарен всем своим ребятам. Мы безумно счастливы. Спасибо замечательным зрителям», — так прокомментировал очередной триумф самый интеллигентный российский тренер Михаил Викторович Лихачев, которой отдал на бровке все силы и которого можно смело называть легендарным.

Андрей Успенский, корреспондент

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