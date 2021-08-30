Экономичное и креативное решение: как самостоятельно вписать в интерьер дома светодиодные ленты (советы декораторов и идеи)

Светодиоды произвели революцию в домашнем освещении. Экономичным и креативным решением для освещения интерьера и экстерьера стали светодиодные ленты, которые можно монтировать самостоятельно. Яркие идеи использования – далее в статье.

Украсьте террасу

Нет ничего лучше, чем отдых на террасе летним вечером. С наступлением сумерек светодиодные фонари станут идеальным вариантом для создания интимного пространства.

Подсветка кухонной ниши

Светодиодные ленты в нишах в сочетании с другим освещением на кухне – это не только удобные рабочие светильники во время приготовления пищи. Это и уютная атмосфера для чаепития.

Осветите темные углы

Светодиодные ленточные светильники легко обрезать по размеру мебели. Теперь не нужно наклоняться, чтобы включить их, достаточно взять в руки пульт дистанционного управления. Размещение светодиодных лент под шкафами и комодами создает ощущение простора.

Освещаем ниши

Используйте светодиодные ленты в интерьере, чтобы усилить атмосферу уюта гостиной. Это оригинальный способ выделить интересные архитектурные решения . Обратите внимание, как оживает этот округлый альков.

Обрамление изголовья

Самый простой способ украсить спальню – установить за изголовьем несколько светодиодных лент. Они легко крепятся на поверхность кровати.

Освещение гаража

Превратите обычный гараж или навес для машины в современное и практичное пространство с помощью настраиваемой светодиодной подсветки. Это отличный способ выделить любые архитектурные особенности – например, смотровое окошко.

Украшение спальни

Светодиодные ленты помогают создавать невероятно яркие проекты самостоятельно. Светодиодные фонари подключаются за ночными столиками, поэтому они полностью скрыты от глаз. При подсветке глянцевая поверхность мебели просто сияет.

Доказано, что цветотерапия положительно влияет на работу мозга и естественные биоритмы. Ложитесь спать с успокаивающим апельсиновым светом или взбодритесь с утра при помощи синей вспышки.

Освещение темных ящиков

Теперь искать вещи в темном шкафу и ящиках будет намного легче. Мой вам совет: установите светодиодную подсветку внутри, прикрепив к задней стенке. Можно избежать хлопот с включением и выключением светодиодных светильников, выбрав модель, активируемую движением – свет включается только тогда, когда вам это нужно.

Мягкое освещение в ванной комнате

Превратите ванную комнату в спа-салон при помощи светодиодных лент. Помимо подсветки зеркала или тумбы, добавьте расслабляющего сияния в ванну, наклеив отрезок водонепроницаемой светодиодной ленты прямо под панелью. В окружении мягкого сияния и теплых пузырьков так хорошо расслабиться после напряженного трудового дня. Из ванной вам точно не захочется уходить!

Усовершенствуйте технику

Добавление светодиодных лент к задней части экрана телевизора не только выглядит круто, но и помогает снизить нагрузку на глаза, смещая яркость экрана.

При использовании светодиодов вокруг компьютерных экранов и телевизоров, известное как «смещенное освещение», вы получаете большую интенсивность цвета и контрастности, что улучшает качество изображения.

Оживите потолок

Светодиодные потолочные светильники помогают создать изюминку освещения в любой комнате. В декоративных карнизах или потолочных перекрытиях размещается светодиодная ленточная подсветка, а светильник направлен вниз.

Выбор цвета зависит от стиля оформления комнаты. Мягкий белый или желтый выглядят уютно, согревающе, темно-синий или зеленый подходят для более современного и яркого акцента. Можно выбрать режим разноцветных огоньков. Для праздничной атмосферы – наиболее удачный вариант.