Песков назвал инициативу Шойгу о строительстве городов очень важной

Идея о строительстве новых городов в Сибири, предложенная главой Минобороны Сергеем Шойгу, представляется очень важной, для развития страны необходимы новые центры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Развитие существующих городов и сформировавшихся центров экономической и общественной жизни – это постоянный процесс, постоянный приоритет для правительства и руководства страны. Безусловно, развитие страны требует и появления новых центров, новых городов. И в этом плане инициатива Шойгу представляется очень важной», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Напомним, Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов.

В Кремле отмечали, что президенту Владимиру Путину импонирует инициатива министра о строительстве новых городов, вместе с тем ведется постоянная работа, чтобы минимизировать негативные тенденции в отношении имеющихся городов.