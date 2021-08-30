 

Песков назвал инициативу Шойгу о строительстве городов очень важной

30.08.2021, 13:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыИдея о строительстве новых городов в Сибири, предложенная главой Минобороны Сергеем Шойгу, представляется очень важной, для развития страны необходимы новые центры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Развитие существующих городов и сформировавшихся центров экономической и общественной жизни – это постоянный процесс, постоянный приоритет для правительства и руководства страны. Безусловно, развитие страны требует и появления новых центров, новых городов. И в этом плане инициатива Шойгу представляется очень важной», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Напомним, Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов.

В Кремле отмечали, что президенту Владимиру Путину импонирует инициатива министра о строительстве новых городов, вместе с тем ведется постоянная работа, чтобы минимизировать негативные тенденции в отношении имеющихся городов.



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