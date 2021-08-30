 

Депутат Барановский осужден на 1,5 года ограничения свободы

30.08.2021, 13:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПреображенский суд Москвы приговорил муниципального депутата Дмитрия Барановского к полутора годам ограничения свободы по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции в Москве в январе 2021 года, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд вынес обвинительный приговор Барановскому. Ему назначено наказание в виде 1,5 года ограничения свободы», – сказала ТАСС представитель суда. 

Отмечается, что Барановскому нельзя покидать место жительства с 22.00 мск до 06,00 мск, нельзя менять постоянное место жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющегося надзор за отбыванием осужденным наказания, нельзя посещать места проведения массовых мероприятий и участвовать в указанных мероприятиях.

Также депутату запрещается выезжать за пределы Москвы и Московской области без согласия специализированного государственного органа, необходимо два раза в месяц являться в уголовную исполнительную инспекцию.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Другими фигурантами дела являются муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава «Альянса врачей» (признан иноагентом) Анастасия Васильева.

Ранее преображенский суд Москвы назначил наказание в виде полутора лет ограничения свободы для бывшего юриста ФБК (запрещенная в РФ экстремистская организация, признанная иноагентом) Любови Соболь по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.



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