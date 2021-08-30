Польская компания решила добывать газ на Украине

Польская компания PGNiG подписала с украинской Energy Resources of Ukraine («Энергетические ресурсы Украины», ERU) договор о совместной разведке газа на Украине.

«В результате соглашения с ERU мы становимся акционером компании «Карпатгаздобыча», которая является единоличным владельцем концессии «Библивская» на польско-украинской границе, – цитирует главу PGNiG Павла Маевского ТАСС.

Он отметил, что так польская компания расширяет геологоразведочную и горнодобывающую деятельность на новый рынок. Начало работ планируется на вторую половину 2022 года.

«Если наши прогнозы подтвердятся, и мы найдем газ с высоким содержанием метана, то мы начнем добычу в 2023 году», – подчеркнул Маевский.

Библивская нефтегазовая площадь располагается в Львовской области, в 69 километрах от Львова.