“Так горячо!”, “Очень естественно”. Звезда “Великолепного века” Узерли обнародовала чувственные фото в декольте
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Актриса запечатлена в лучах солнца и падающих на нее теней.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
“Так горячо!” – прокомментировала uzerligruffudd.
“Очень естественно”, – отметил mirgill.1.
“Волшебная красота”, – заявил willlowz.
Контекст:
Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.
Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век” (2011).
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет