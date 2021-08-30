“Так горячо!”, “Очень естественно”. Звезда “Великолепного века” Узерли обнародовала чувственные фото в декольте

Актриса запечатлена в лучах солнца и падающих на нее теней.

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Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

“Так горячо!” – прокомментировала uzerligruffudd.

“Очень естественно”, – отметил mirgill.1.

“Волшебная красота”, – заявил willlowz.

Контекст:

Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.

Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век” (2011).

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