Украинские паралимпийцы завоевали еще две серебряные медали в Токио. У сборной уже 50 наград

Сербин показал результат 2:27.97 минуты. Золото на дистанции выиграл спортсмен из Нидерландов Роджер Досман.

Для 17-летнего Сербина финал 200-метровки комплексным стилем стал четвертым. Он уже выиграл золото Паралимпиады в дистанции на 100 метров на спине, отметило Общественное.

50-ю медаль сборной Украины принес легкоатлет Игорь Цетов. Он завоевал серебряную медаль, пробежав дистанцию в 100 м за 11,47 минуты, сообщил сайт Паралимпиады. Первое и третье место на дистанции заняли российские спортсмены Дмитрий Сафронов и Артем Калашян.

Украина занимает четвертое место в медальном зачете Паралимпийских игр, у страны 50 наград, среди которых 12 золотых медалей, 26 серебряных и 12 бронзовых.

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях участвуют 143 спортсмена.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства России до декабря 2022 года запрещено выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны и использовать гимн. На Олимпиаде 2020 российские спортсмены выступали под флагом Олимпийского комитета РФ, а вместо гимна использовали фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

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