 

Стендап-комика Мирзализаде навсегда депортируют из России

30.08.2021, 13:08, Разное
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Министерство внутренних дел России признало пожизненно нежелательным пребывание в стране знаменитого стендап-комика Идрака Мирзализаде. Ему придётся
уехать навсегда.

Поводом для этого стала неудачная шутка на тему национальностей. В ходе одного из выступлений Мирзализаде позволил себе ироничное, но весьма нелестное высказывание о россиянах, которое в МВД назвали разжигающим межнациональную ненависть и вражду, а также унижающим человеческое достоинство, сообщает телеканал “360”.

В результате ведомство признало его нахождение на территории страны угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц. В ближайшее время комика уведомят о решении, передаёт телеканал “Царьград”.



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