Стендап-комика Мирзализаде навсегда депортируют из России

Министерство внутренних дел России признало пожизненно нежелательным пребывание в стране знаменитого стендап-комика Идрака Мирзализаде. Ему придётся

уехать навсегда.

Поводом для этого стала неудачная шутка на тему национальностей. В ходе одного из выступлений Мирзализаде позволил себе ироничное, но весьма нелестное высказывание о россиянах, которое в МВД назвали разжигающим межнациональную ненависть и вражду, а также унижающим человеческое достоинство, сообщает телеканал “360”.

В результате ведомство признало его нахождение на территории страны угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц. В ближайшее время комика уведомят о решении, передаёт телеканал “Царьград”.