 

“Смерти не боюсь”: Тернистый путь скромного гения Георгия Вицина

30.08.2021, 13:08, Разное
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Легендарный актер Георгий Вицин с экранов всегда казался весельчаком и балагуром. Он мастерски вживался в юмористические роли, будто бы они полностью соответствовали его натуре, однако это было не так. Вдали от камер мужчина казался настоящим аскетом — вел скромную жизнь с постоянными ограничениями и держался подальше от людей.

Артист не имел пагубных привычек и занимался духовными практиками, упражнялся в йоге, питался по специальной схеме, а в периоды болезней отвергал любые лекарства. Под конец жизни внутренняя философия заставила Георгия Вицина уйти в тень — на сцене он появлялся крайне редко и лишь ради небольшого заработка.

Тем не менее в судьбе артиста были удивительные повороты, которые совсем не соответствовали его мировоззрению. Будучи одиноким юношей без друзей, Георгий Вицин страстно влюбился в супругу своего начальника Надежду Тополеву, которую встретил в театре им. Ермоловой после окончания МХАТа. Женщина была старше его на 16 лет, но вопреки предрассудкам и узаконенным отношениям она сбежала от мужа к импозантному актеру. Стеснительный, не походящий на рокового любовника Вицин буквально отбил у руководителя избранницу и обрел с ней личное счастье длиною в 20 лет.

Долгие годы романтической связи с Надеждой Тополевой привели комедийного артиста к новой влюбленности. Георгий Вицин повстречал Тамару — племянницу знаменитого советского селекционера Ивана Мичурина, и уже не смог отпустить ее. Пара поженилась, а затем у супругов родилась дочь Наталья. Наследница горячо любила отца и находилась рядом, когда он ушел из жизни 22 октября 2001 года в возрасте 84 лет.

Талантливый актер покорил сердца миллионов своим участием в “Женитьбе Бальзаминова”, “Бриллиантовой руке”, “Операции “Ы”…” и прочих гениальных советских картинах. Недаром в 1990 году он получил звание народного артиста СССР. Незадолго до смерти Георгий Вицин признавался, что уход на тот свет не пугает его. Он оставил этому миру потрясающее наследие и смирился с неизбежным. “А вообще-то я смерти не боюсь. Это естественный, необратимый процесс. Душа наша все равно остается на земле, если она в нас есть”, — твердила кинозвезда.



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