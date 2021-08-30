Богатейшие семьи России

Основатели онлайн-магазина Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчуки впервые вошли в рейтинг Forbes богатейших семей РФ и возглавили его.

По данным Forbes, их состояние составляет 13,1 млрд долларов. В прошлом году Forbes оценивал активы основателей Wildberries в 1 млрд долларов.

Прошлогодний рейтинг возглавляла семья Ротенбергов, в обновленном списке она опустилась на третье место с активами в 5,95 млрд долларов (совокупное состояние выросло на 500 млн долларов).

Второе место заняла семья Гурьевых (6,9 млрд долларов, за год оно увеличилось на 1,8 млрд долларов). На четвертом и пятом местах — Гуцериевы (3,7 млрд долларов, + 500 млн долларов) и Евтушенковы (3,2 млрд долларов, + 900 млн долларов).

Совокупное состояние вошедших в рейтинг семей за год выросло на 16,1 млрд долларов – до 42,9 млрд долларов.

«Прошедший год в целом выдался удачным для всех семей рейтинга Forbes. <…> Из всех участников рейтинга в этом году не повезло лишь Гуцериевым — Михаил Гуцериев в июле 2021 года попал под санкции Евросоюза в отношении Белоруссии, а в августе — и под санкции Великобритании. Миллиардер поплатился за дружбу с Александром Лукашенко», — сообщает Forbes.

На прошлой неделе Татьяна Бакальчук возглавила список 25 богатейших женщин РФ по версии Forbes. По подсчетам Forbes, состояние Бакальчук выросло на 1200% за год (по этому показателю она заняла второе место среди всех миллиардеров мира из рейтинга Forbes 2021) и составило 13 млрд долларов.

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Евросоюз 21 июня этого года ввел санкции против властей Беларуси в связи с вынужденной посадкой рейса RyanAir в Минске. Под ограничения попал и Михаил Гуцериев. Также 9 августа Великобритания утвердила новый пакет торговых, экономических и авиационных санкций против Беларуси «в связи с продолжающимся подавлением демократии и нарушением прав человека в стране». Ограничения снова затронули Гуцериева.

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