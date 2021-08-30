Пять самодельных ванночек сделают кожу рук мягкой и эластичной: рецепты с лимоном и не только

Наши руки постоянно подвергаются воздействию агрессивных химикатов. Речь идет о бытовой химии, а также санитайзерах. Поэтому за ними необходимо постоянно ухаживать. Это можно делать не только в салонах, но и дома, используя доступные средства. Вот несколько рецептов ванночек, которые помогут вам вернуть коже рук нежность, мягкость и эластичность.

С лимоном

Наберите в емкость воды так, чтобы можно было полностью погрузить туда руки. Добавьте выжатый сок лимона и немного жидкого мыла. Подержите кисти в течение пятнадцати минут. Эта ванночка особо подходит тем, у кого очень загорелые руки, а вы хотите, чтобы цвет был не очень темным. Лимон позволяет осветлить кожу, к тому же делает ее мягкой. Разглаживаются морщинки, и это помогает рукам обрести очень привлекательный вид.

С розовой водой

Возьмите емкость, налейте в нее теплой воды столько, чтобы она могла покрыть руки. Добавьте три-четыре капли эфирного розового масла. Затем оборвите лепестки из двух роз и поместите их в мисочку. Окуните руки в воду и подержите их десять-пятнадцать минут. Затем аккуратно промокните полотенцем. Эта ванночка поможет вам вернуть потерянную влагу. После долгого воздействия солнца или использования агрессивных средств кожа рук высыхает, что приводит к шелушению и появлению морщин. После ванночки можете нанести крем из розового масла и жирной основы (добавьте в крем несколько капель розового масла).

С молоком

Молоко благоприятно воздействует на кожу, поэтому вы можете сделать из него очень эффективную ванночку (помните о ванне Клеопатры?). Наберите в емкость немного подогретого до комнатной температуры (можно даже на несколько градусов теплее) молока. Затем опустите в емкость руки и подождите десять-пятнадцать минут. Вы сразу заметите разницу, поскольку руки станут не только мягкими, но и более равномерными в плане тона. Исчезнуть пигментные пятна, а также чрезмерный загар.

С английской солью

Если ваши руки стали слишком сильно шелушится и чесаться, воспользуйтесь ванночкой с английской солью. Наберите в миску теплой воды, затем добавьте туда половину стакана соли. Размешивайте, пока соль не растворится и не исчезнут кристаллы. После этого поместите руки в емкость и подержите до пятнадцати минут.

С содой и йодом

Есть еще один очень эффективный рецепт ванночки для рук. Речь идет о воде, соде и йоде. Нагрейте воду до комнатной температуры, добавьте чайную ложку с горкой соды и несколько капель (так, чтобы вода приобрела желтоватый оттенок) йода. Поместите руки в емкость и подождите до пятнадцати минут. Эта ванночка поможет вам вернуть мягкость коже, осветлит ее, а также укрепит ногти. Если хотите, можете добавить морской соли (столько же, сколько и соды). Вы получите домашний аналог полезной морской воды.

Вместо заключения

Постарайтесь беречь руки и не подвергать их испытаниям агрессивных средств. Используйте перчатки, когда занимаетесь домашней работой. После протирания санитайзером наносите крем. Регулируйте влияние солнечных лучей, ухаживая за кожей рук так, как вы ухаживаете за телом (наносите солнцезащитный крем).