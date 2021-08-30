Яркие тени и красная помада. Какой макияж будет популярен осенью

С первых дней осени женщины вновь захотят вернуть декоративную косметику на свое лицо. Жара спала, тональная основа больше не будет плавиться на солнце, да и яркости осеннего убранства хочется соответствовать. Как и в случае с одеждой, обувью и аксессуарами, в макияже тоже есть своя мода. Сегодня мы поговорим о десяти самых интересных тенденциях этой осени.

Естественный макияж

Если вы не принадлежите к числу любительниц яркого макияжа, у нас есть отличные новости. Этой осенью будет популярно “естественное лицо”. Используйте жидкие и кремовые средства, которые будут впитываться в кожу, не перегружая ее. Закончат образ нюдовые тени и помада.

Блестящие губы

Девушки, которые перестали красить губы из-за постоянного ношения масок, сейчас должны встрепенуться. В моду возвращается всеми любимый блеск для губ с сияющими частицами и голографическим эффектом.

Румяна

В этом сезоне визажисты показали нам, как с помощью румян полностью преобразить свое лицо. Ими можно корректировать не только скулы, но и подбородок или виски. Румяна можно наносить на кончик носа и даже на губы поверх помады в качестве фиксатора.

Хайлайтер

Сияющие скулы по-прежнему актуальны. Если по какой-то причине этим летом вы небыли в отпуске, с помощью хайлайтера вы можете придать своему лицу золотистого тона и здорового сияния.

Розовые тени

Девушкам со смуглой кожей визажисты рекомендуют сделать полностью розовый макияж, используя при этом румяна, помаду, розовые карандаши и даже тени соответствующих оттенков.

Стрелки в цвет маски

Некоторые девушки обожают цветные стрелки на глазах. Они выбирают оттенок карандаша в зависимости от цвета маски.

Веснушки

Эти милые коричневые пятнышки на лице молодят любую женщину. Поэтому, если природа наградила вас веснушками, не замазывайте их толстым слоем тональной основы. Если же на вашем лице нет веснушек, создайте их с помощью карандаша для бровей или специального маркера.

Яркие тени

Чтобы соответствовать краскам осени, наносите на веки насыщенные желтые оттенки. Ультрапигментированные тени позволят решить проблему исчезновения цвета.

Красная помада

Ни для кого не станет неожиданностью, что этой осенью в моду вернутся сочные красные губы. Ориентируйтесь на оттенки, которые подходят вашему цветотипу и вашему возрасту.

Блестки на глазах

Ношение масок заставило женщин делать больше акцента на глаза. Например, с помощью блестящих теней создать ретро-гламурный образ в стиле 70-х.