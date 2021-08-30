 

Обрушившийся на юго-восток США ураган «Ида» стал штормом

30.08.2021, 12:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУраган «Ида», обрушившийся на юго-восточное побережье США, ослаб до тропического шторма, информирует Национальный центр США по слежению за ураганами.

В настоящее время шторм движется в юго-западной части штата Миссисипи с максимальными порывами ветра, достигающими 95 километров в час. Ожидается, что в понедельник вечером шторм ослабеет до тропической депрессии, передает РИА «Новости».

Напомним, на побережье штата Луизиана обрушился ураган четвертой степени «Ида», который поменял направление течения реки Миссисипи. В окрестностях Нового Орлеана Миссисипи текла в обратном направлении со скоростью около 1,5 м/с. 

Луизиана и Новый Орлеан уже подвергались разрушительному влиянию урагана «Катрина» в 2005 году. Жертвами стихии тогда стали 1,8 тыс. человек. Новый Орлеан остался без электричества из-за урагана.



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