Обрушившийся на юго-восток США ураган «Ида» стал штормом

Ураган «Ида», обрушившийся на юго-восточное побережье США, ослаб до тропического шторма, информирует Национальный центр США по слежению за ураганами.

В настоящее время шторм движется в юго-западной части штата Миссисипи с максимальными порывами ветра, достигающими 95 километров в час. Ожидается, что в понедельник вечером шторм ослабеет до тропической депрессии, передает РИА «Новости».

Напомним, на побережье штата Луизиана обрушился ураган четвертой степени «Ида», который поменял направление течения реки Миссисипи. В окрестностях Нового Орлеана Миссисипи текла в обратном направлении со скоростью около 1,5 м/с.

Луизиана и Новый Орлеан уже подвергались разрушительному влиянию урагана «Катрина» в 2005 году. Жертвами стихии тогда стали 1,8 тыс. человек. Новый Орлеан остался без электричества из-за урагана.