 

“Трусы мои не надевай”. Потап после нового фото Каменских попросил не носить его нижнее белье

30.08.2021, 12:24, Новости дня
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“Скажите, девочки, а вы тоже спите в футболке своего мужчины? Когда у тебя 100 тысяч своих разных пижам?” – написала она.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Это так мило. Трусы мои не надевай”, – попросил в комментариях муж Каменских, рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко).

Контекст:

Настя Каменских и Потап пели вместе в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы.

Весной 2019-го Каменских и Потапенко оформили отношения. 

После распада дуэта “Потап и Настя” Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Потап продюсирует ее. Сам он выступает в группе Mozgi, лидером и основателем которой является.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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