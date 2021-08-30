Польша направила полицейских на границу Литвы и Беларуси из-за мигрантов

Польский министр внутренних дел Мариуш Каминский встретился с полицейскими, которые уезжают в Литву. Отвечая на вопрос, откуда взялись проблемы с мигрантами в Польше и Литве, он заявил о “циничной игре белорусского режима”.

По его мнению, “это возмездие и месть за то, что эти страны стали безопасным убежищем для белорусской оппозиции”.

Каминский уверен, что назвающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко хочет повторить события 2015 года, когда европейские страны страдали из-за наплыва сирийских беженцев.

Контекст:

Из-за наплыва мигрантов на польско-белорусской границе в дополнение к существующим мерам безопасности электронного наблюдения протянули колючую проволоку. Кроме того, власти Польши решили построить на границе с Беларусью новый сплошной забор высотой 2,5 м.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

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