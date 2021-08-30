Скандалы: Валерий Хватов не справился с «Электронным бюджетом»

Бывшего главу IT-компании «Линкс» заочно арестовали и объявили в международный розыск

Мосгорсуд признал законным заочный арест ранее объявленного в международный розыск бизнесмена Валерия Хватова. Имеющий двойное российско-канадское гражданство предприниматель скрылся за границей, после того как стал фигурантом громкого расследования о хищении почти 100 млн бюджетных рублей, выделенных в свое время на информатизацию Министерства финансов России.

С его фирмой «Линкс», работающей в сфере IT-технологий, были заключены два госконтракта на создание систем обработки документации и системы «Электронный бюджет», которые, по данным правоохранителей, исполнены не были. СКР оценивает причиненный государству ущерб в сумму более чем 80 млн руб. Адвокаты беглого коммерсанта настаивают на незаконности его уголовного преследования, так как все суммы якобы были возмещены, а само дело носит исключительно гражданско-правовой характер.

С просьбой отменить решение Басманного райсуда столицы о заочном аресте давно проживающего за границей господина Хватова в апелляционную инстанцию горсуда обратился его адвокат. Защитник в своей жалобе отметил, что, по его мнению, в материалах уголовного дела отсутствуют доказательства причастности бизнесмена к совершенному преступлению. Отдельно адвокат указал, что Валерий Хватов никогда от следователей не скрывался, давал показания на допросах, а потом честно указал свой адрес проживания в Канаде, однако никаких вызовов на следственные действия, в том числе и на процедуру предъявления обвинения, он не получал. Кроме того, представляющий интересы бизнесмена юрист вообще поставил под сомнение саму обоснованность претензий СКР в адрес его подзащитного, так как причиненный, по мнению следствия, ущерб полностью погашен, а все взаимоотношения с потерпевшей стороной — Минфином России — находятся исключительно в гражданско-правовой, а не в уголовной плоскости.

Впрочем, суд посчитал, что заочный арест, как и объявление в розыск Валерия Хватова — в октябре прошлого года в федеральный, а спустя два месяца и в международный,— законны и обоснованны. Также Мосгорсуд посчитал правильным вывод своих коллег из райсуда, что, «находясь на свободе и скрываясь от органов предварительного следствия, Хватов В. В. может угрожать свидетелям, контактировать с соучастниками преступной группы, уничтожить доказательства, сбор которых продолжается, иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу». В итоге, несмотря на ряд смягчающих обстоятельств, например наличие у обвиняемого несовершеннолетнего ребенка, заочный арест был оставлен в силе.

Нужно отметить, что само уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в рамках которого Валерий Хватов был объявлен в международный розыск, было возбуждено ГСУ СКР еще в апреле 2015 года. Речь изначально шла о «хищении неустановленными лицами бюджетных денежных средств при выполнении ЗАО «Линкс» государственного контракта». В феврале прошлого года господин Хватов как бывший директор компании — петербургской фирмы, работающей в сфере IT-технологий,— стал обвиняемым по делу. Правда, он давно успел обзавестись гражданством Канады и постоянно там проживает с семьей. А потому срок следствия по делу первый заместитель председателя СКР Эдуард Кабурнеев недавно в очередной раз продлил, а дело в отношении Валерия Хватова было выделено в отдельное производство.

По данным “Ъ”, петербургское ЗАО «Линкс», которым руководил Валерий Хватов, было предприятием с уставным капиталом всего в 10 тыс. руб., но в свое время оно выиграло конкурсы на выполнение ряда госконтрактов.

Cреди них были два довольно крупных в общей сложности почти на 200 млн руб., по которым заказчиком выступал Минфин России.

Первый был заключен в 2011 году и предусматривал «разработку и внедрение информационно-аналитического комплекса сбора и обобщения нормативной правовой документации». Все работы предполагалось произвести в пять этапов к декабрю 2012 года. Оплата производилась по итогам принятия каждого из промежуточных этапов. Однако, как установило следствие, завершающий этап выполнен так и не был, а потому последний транш, составлявший 10% от суммы контракта почти в 94 млн руб., не выплачивался. Минфин, заручившись заключением о неисполнении пунктов договора, обратился в арбитражный суд с иском о взыскании уже выплаченных 84,4 млн руб., а также 740 тыс. руб. неустойки. Суд, получив результаты назначенной им же экспертизы, иск удовлетворил полностью.

Стоит отметить, что примерно в это время был расторгнут и второй контракт «Линкс» с Минфином, заключенный в 2012 году. По нему петербургская IT-компания обязывалась в шесть этапов почти за 105 млн руб. произвести работы «по проектированию и моделированию бизнес-процессов управления общественными финансами, определению реквизитного состава электронных формуляров в рамках создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»». Однако чиновники платить что-либо отказались, заявив, что уже на первом этапе имелись «замечания» и «выявленные недостатки». Представители «Линкс» сами обратились в суд, требуя выплаты всей суммы контракта и порядка 2,5 млн руб. за пользование чужими средствами. Но юристы Минфина предоставили на судебном заседании экспертное заключение ФГБУ «Аналитический центр при правительстве Российской Федерации». Согласно ему, «первый этап работ выполнен истцом не в полном объеме и с ненадлежащим качеством, представленные результаты в значительной степени носят формальный характер и не могут быть в полной мере применимы на практике; исполнителем не отработано или отработано не в полной мере значительное количество обязательных для выполнения требований технического задания; представленные отчетные материалы содержат множество смысловых нестыковок, стилистических и грамматических ошибок, а оформление отчетной документации выполнено со значительными отступлениями от требований документов в области стандартизации, указанных в техническом задании; в целом результаты выполнения работы не соответствуют требованиям технического задания и не могут быть применимы на практике при создании и развитии системы «Электронный бюджет»». При этом эксперты указали, что «нецелесообразно» проводить оценку всех последующих этапов, так как они основывались на методической базе, сформированной именно на первом этапе, «которая имеет множество недостатков и установленным порядком не согласована государственным заказчиком».

По результатам работы по первому контракту и было возбуждено уголовное дело, появление которого совпало по времени с банкротством «Линкс», к которому приложил руку, как посчитал арбитражный суд, и лично Валерий Хватов.

Претензии к компании имели и налоговики, а личный долг самого бизнесмена перед ЗАО в 40,7 млн руб. конкурсный управляющий выставил на торги за 1% от этой суммы.

В свою очередь, адвокаты Валерия Хватова все претензии следствия к бизнесмену отвергают, заявляя, что ущерб им был полностью погашен, а все взаимоотношения с Минфином относятся к категории гражданско-правовых отношений. Впрочем, комментировать “Ъ” сложившуюся ситуацию и раскрывать свою позицию подробнее защита бизнесмена не стала.

Сергей Сергеев