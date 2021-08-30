Скандалы: Халява попутала

Порноблогерша Катя Енокаева и ее читатели пали жертвами финансовой пирамиды турифирмы «Альянс»

Забавный пример очередной финансовой пирамиды, на сей раз еще и «туристической», привел в своей публикации популярный блогер Александр «Ifc». Создатели механизма по выкачиванию денег из жадных до халявы россиян Оксана и Дмитрий Чертины из турагентства «Альянс» придумали хитрую схему: они отправляли своих клиентов к морю с хорошей скидкой, но при одном условии – рекламировать их фирму.

А для пущей рекламы мошенники привлекли еще и популярную блогершу и модель Onlyfans – Катю Енокаеву, у которой чуть не миллион подписчиков в инстаграме. Хорошо и дешево отдохнув, девушка написала об этом в своем блоге, и ее многочисленные читатели тут же клюнули, купили туры, и остались дома…

Причем сама Енокаева купила еще одну путевку, но на сей раз отдых обошелся ей уже далеко не так дешево – в 350 тысяч рублей…

Теперь модель планирует вместе со своими обманутыми читателями подавать коллективный иск на мошенников. Интересно, чем кончится это дело?