 

Скандалы: Халява попутала

30.08.2021, 12:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Порноблогерша Катя Енокаева и ее читатели пали жертвами финансовой пирамиды турифирмы «Альянс»

Забавный пример очередной финансовой пирамиды, на сей раз еще и «туристической», привел в своей публикации популярный блогер Александр «Ifc». Создатели механизма по выкачиванию денег из жадных до халявы россиян Оксана и Дмитрий Чертины из турагентства «Альянс» придумали хитрую схему: они отправляли своих клиентов к морю с хорошей скидкой, но при одном условии – рекламировать их фирму.

А для пущей рекламы мошенники привлекли еще и популярную блогершу и модель Onlyfans – Катю Енокаеву, у которой чуть не миллион подписчиков в инстаграме. Хорошо и дешево отдохнув, девушка написала об этом в своем блоге, и ее многочисленные читатели тут же клюнули, купили туры, и остались дома…

Причем сама Енокаева купила еще одну путевку, но на сей раз отдых обошелся ей уже далеко не так дешево – в 350 тысяч рублей…

Катя Енокаева

Теперь модель планирует вместе со своими обманутыми читателями подавать коллективный иск на мошенников. Интересно, чем кончится это дело?



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.02 / В Греции пенсионер умер через восемь минут после вакцинации

16.05 / Мнение: Навального посадили, а его борцы… отдыхают!

28.05 / Кислоты, витамины: что такое активные ингредиенты в косметике, их плюсы и противопоказания

18.05 / Путин призвал мировое сообщество не допустить повторения Второй мировой войны

07.05 / Россияне взяли рекордное количество микрозаймов

22.07 / Ученые нашли новые доказательства искусственного происхождения SARS-CoV-2

16.02 / «Мы не за Путина и не за Навального — мы за воду!»

17.09 / Диетолог Мухина предупредила об опасности постного масла, сметаны и авокадо

06.08 / Мнение: Зачем МОК рекламирует российский телевизор?

16.01 / Родственники Александра Солженицына через суд добились его захоронения в мавзолее на Красной площади

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика