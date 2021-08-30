Скандалы: Халява попутала
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Порноблогерша Катя Енокаева и ее читатели пали жертвами финансовой пирамиды турифирмы «Альянс»
Забавный пример очередной финансовой пирамиды, на сей раз еще и «туристической», привел в своей публикации популярный блогер Александр «Ifc». Создатели механизма по выкачиванию денег из жадных до халявы россиян Оксана и Дмитрий Чертины из турагентства «Альянс» придумали хитрую схему: они отправляли своих клиентов к морю с хорошей скидкой, но при одном условии – рекламировать их фирму.
А для пущей рекламы мошенники привлекли еще и популярную блогершу и модель Onlyfans – Катю Енокаеву, у которой чуть не миллион подписчиков в инстаграме. Хорошо и дешево отдохнув, девушка написала об этом в своем блоге, и ее многочисленные читатели тут же клюнули, купили туры, и остались дома…
Причем сама Енокаева купила еще одну путевку, но на сей раз отдых обошелся ей уже далеко не так дешево – в 350 тысяч рублей…
Теперь модель планирует вместе со своими обманутыми читателями подавать коллективный иск на мошенников. Интересно, чем кончится это дело?
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