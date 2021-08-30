 

В “Единой России” вступились за “стобальников” по ЕГЭ

30.08.2021, 12:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Руководитель образовательного центра “Сириус” и сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева продолжает активную работу по дополнению “народной программы” партии “Единая Россия” инициативами в сфере образования. Для этого общественный деятель проводит встречи с экспертным сообществом, гражданами страны и руководством регионов России.

Так, для объективной оценки ситуации с результатами ЕГЭ и исключения необоснованного давления на выпускников-отличников Шмелева выступила с инициативой публиковать “карту распределения” абитуриентов, набравших сто баллов на едином государственном экзамене.

Данные Министерства образования свидетельствуют о росте числа выпускников, набравших максимальный балл на ЕГЭ. Безусловно, это говорит о повышении качества российского образования. В то же время в обществе постоянно распространяются слухи о нечестных результатах экзаменов.

Шмелева справедливо полагает, что “стобальники”, добившиеся своего результата честным трудом, не должны подвергаться дискриминации. По ее мнению, “охота на ведьм” не должна заменять собой поиск и поддержку талантливых выпускников.

“Нельзя допустить, чтобы это бросало тень на тех ребят, которые своим огромным трудом честно заслужили высокий результат. Если где-то происходят какие-то манипуляции с результатами ЕГЭ, разбирательство должно идти прежде всего в отношении ответственных должностных лиц, а не детей, которые и так испытывают стресс в период ЕГЭ”, – отметила общественник.

Напомним, Елена Шмелева по предложению президента Владимира Путина была включена в пятерку лидеров федерального списка партии “Единая Россия”. Общественный деятель приняла предложение пойти на выборы в Госдуму.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.08 / В Узбекистане прозвучал сильный хлопок

15.05 / Билли Портер в роли феи-крестной: первые кадры нового мюзикла “Золушка”

19.06 / Названы причины раздражительности во время диеты

01.05 / Митрополит Кемеровский и Прокопьевский освятил паводок в Кузбассе

04.12 / “Аптека счастья”: бэкстейдж со съемок нового фильма с Димой Биланом, Агатой Муцениеце и другими

08.10 / В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться во время пандемии

22.12 / Александр Морозов оправдался за грубости в адрес Нагиева и Моргенштерна

13.07 / Мнение: Решение Верховного суда круче возвращения Крыма

24.08 / Мнение: Магомед Магомедов: «Я готов пройти полиграф»

30.06 / Ведущий “Дома-2” Влад Кадони не скрывает новой влюбленности от поклонников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика