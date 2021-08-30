В “Единой России” вступились за “стобальников” по ЕГЭ

Руководитель образовательного центра “Сириус” и сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева продолжает активную работу по дополнению “народной программы” партии “Единая Россия” инициативами в сфере образования. Для этого общественный деятель проводит встречи с экспертным сообществом, гражданами страны и руководством регионов России.

Так, для объективной оценки ситуации с результатами ЕГЭ и исключения необоснованного давления на выпускников-отличников Шмелева выступила с инициативой публиковать “карту распределения” абитуриентов, набравших сто баллов на едином государственном экзамене.

Данные Министерства образования свидетельствуют о росте числа выпускников, набравших максимальный балл на ЕГЭ. Безусловно, это говорит о повышении качества российского образования. В то же время в обществе постоянно распространяются слухи о нечестных результатах экзаменов.

Шмелева справедливо полагает, что “стобальники”, добившиеся своего результата честным трудом, не должны подвергаться дискриминации. По ее мнению, “охота на ведьм” не должна заменять собой поиск и поддержку талантливых выпускников.

“Нельзя допустить, чтобы это бросало тень на тех ребят, которые своим огромным трудом честно заслужили высокий результат. Если где-то происходят какие-то манипуляции с результатами ЕГЭ, разбирательство должно идти прежде всего в отношении ответственных должностных лиц, а не детей, которые и так испытывают стресс в период ЕГЭ”, – отметила общественник.

Напомним, Елена Шмелева по предложению президента Владимира Путина была включена в пятерку лидеров федерального списка партии “Единая Россия”. Общественный деятель приняла предложение пойти на выборы в Госдуму.