 

В Уфе мужчина поймал выпавшего из окна 11-месячно ребенка

30.08.2021, 12:14, Разное
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Житель Уфы спас 11-месячного ребёнка, выпавшего из окна. Он вовремя поймал младенца и тот отделался испугом.

Инцидент произошёл на улице Пекинская в микрорайоне Черниковка. Прохожий заметил под окнами жилого дома трёхлетнюю девочку, лежавшую на земле и увидел, что из окна вот-вот выпадет ещё один малыш. Мужчина поймал его и вызвал скорую помощь, сообщает телеканал “360”.

Позже выяснилось, что упавшие девочка и мальчик были братом и сестрой. Младшему ребёнку медицинская помощь не потребовалось, однако девочка получила травмы и была госпитализирована. Причины происшествия устанавливаются, передаёт РИА ФАН.



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